Mỹ sẽ chuyển giao tàu tuần tra Hamilton thứ hai cho Việt Nam?

Naval Today thông báo, tàu tuần tra Hamilton USCGC Sherman số hiệu WHEC 720 của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (US Coast Guard) vừa mới hoàn thành chuyến tuần tra cuối cùng kéo dài 76 ngày trên vùng biển Bering vào hôm 23/1. Nguồn ảnh: Wiki. Tàu USCGC Sherman được đặt ky đóng mới từ ngày 25/1/1967, hạ thủy ngày 23/9/1967, chính thức vào biên chế ngày 3/9/1968, nó ngừng hoạt động lần đầu tiên vào tháng 5/1986 nhưng được gọi tái ngũ vào tháng 7/1989. Dự kiến con tàu sẽ bị loại biên lần 2 vào ngày 29/3/2018 tới đây. Nguồn ảnh: Wiki. Đáng chú ý hơn, Naval Today cho biết con tàu sẽ được bàn giao lại cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tương tự như chiếc USCGC Morgenthau (WHEC 720) đã được đổi số hiệu thành tàu tuần tra CSB 8020 và có mặt tại Vùng Cảnh sát biển 3. Tàu tuần tra USCGC Sherman (WHEC 720) trong chuyến hải trình vừa qua. Nguồn ảnh: David Wood. Hiện tại vẫn cần thêm thời gian để khẳng định nguồn tin mà Naval Today đã đăng tải, tuy nhiên sẽ là không quá ngạc nhiên nếu như điều này trở thành sự thật vì trước đó cơ quan Hợp tác về Quốc phòng và An ninh Mỹ - DSCA thông báo Việt Nam muốn nhận được tổng cộng 3 tàu tuần tra Hamiton loại biên theo chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa - EDA. Nguồn ảnh: warbird photos. Chỉ dấu chính tiếp theo chính là việc trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phía Việt Nam đã tỏ ý mong muốn nhận thêm thiết bị quốc phòng của Mỹ, nhất là tàu tuần tra cỡ lớn cho lực lượng Cảnh sát biển. Nguồn ảnh: SeaWaves Magazine.Tàu USCGC Sherman cũng là phương tiện thuận tiện nhất có thể bàn giao cho Việt Nam vì nó đóng quân ngay tại cảng Honolulu, cùng vị trí với chiếc USCGC Morgenthau do 2 chiếc lớp Hamilton còn lại nằm ở phía bờ bên kia nước Mỹ. Nguồn ảnh: usni.org. Tàu tuần tra USCGC Sherman (WHEC 720) rất nhiều khả năng sẽ trở thành chiếc Hamilton thứ hai của Cảnh sát biển Việt Nam Nguồn ảnh: usni.org. Tàu tuần tra USCGC Sherman (WHEC 720) có lượng giãn nước đầy tải 3.250 tấn; chiều dài 115 m; chiều rộng 13 m; mớn nước 4,6 m; thủy thủ đoàn 160 người (bao gồm 20 sĩ quan và 140 thuyền viên); cảng nhà của USCGC Sherman nằm tại Honolulu, quần đảo Hawaii. Nguồn ảnh: WallsKid. Chiếc Sherman được trang bị hệ thống động lực kết hợp gồm 2 động cơ diesel và 2 động cơ turbine khí, cho tốc độ tối đa 29 hải lý/h (53,7 km/h), tầm hoạt động 14.000 hải lý (22.531 km), thời gian hoạt động trên biển liên tục 45 ngày. Nguồn ảnh: WallsKid Vũ khí trang bị của tàu gồm radar trinh sát đường không 2D AN/SPS-40, radar điều khiển hỏa lực Mk 92, pháo hạm Oto Breda cỡ 76,2 mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần 20 mm Phalanx CIWS, pháo tự động M242 Bushmaster cỡ 25 mm, súng máy hạng nặng M2 Browning cỡ 12,7 mm và súng máy hạng nhẹ M240 cỡ nòng 7,62 mm. Nguồn ảnh: Wiki. Tuy nhiên khi bàn giao, gần như chắc chắn 100% tàu USCGC Sherman chỉ giữ lại radar hỏa lực Mk 92 cùng pháo Oto Breda cỡ 76 mm, các trang thiết bị khác sẽ bị tháo bỏ. Nguồn ảnh: World News. Mời độc giả xem video: Cảnh sát biển Việt Nam chính thức tiếp nhận tàu tuần tra của Mỹ - CSB 8020. (Nguồn QPVN)

