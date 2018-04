Lộ điểm yếu phòng không, Nga gấp rút đưa tên lửa Tor-M2 đến Syria

Theo đó trong một phóng sự ảnh mới đây của blogger Ecoross1 được thực hiện tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Latakia, Syria đã vô tình để lộ những hình ảnh đầu tiên của tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2 tại căn cứ này, và theo nguồn tin ban đầu có được thì Tor-M2 xuất hiện tại Khmeimim trong khoảng thời gian từ 21-22/4. Nguồn ảnh: Ecoros 1. Bức ảnh do Ecoros 1 là sự khẳng định đầu tiên việc Nga triển khai tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung tiên tiến Tor-M2 đến Syria, ngay sau thời điểm liên quân không kích Syria trong đêm 13/4. Trong ảnh ta có thể thấy một tổ hợp Tor-M2 ở Khmeimim phía sau nó là một chiếc tiêm kích-bom Su-24 của Không quân Nga tại căn cứ trên. Nguồn ảnh: Ecoros 1. Một số bức ảnh khác do bloger Ecoross1 công bố cho thấy. Không quân Nga cũng thiết lập các bức tường chắn bằng các block cát an toàn xung quanh máy bay đang trong thời gian chờ nhận nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Ecoros 1. Sự thay đổi này được cho là nhằm bảo vệ chiến đấu cơ Nga khỏi pháo kích hay tấn công bằng UAV từ trên cao vốn xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Hầu hết các vụ tấn công trên đều được thực hiện bởi các nhóm phiến quân hoạt động tại vùng Latakia cách căn cứ của Nga không xa. Nguồn ảnh: Ecoros 1. Tor-M2 là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không đa năng của Quân đội Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện bay đường không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và hành trình, các loại rocket và đầu đạn có điều khiển chính xác, các UAV và tên lửa đạn đạo tầm gần. Nguồn ảnh: Indian Defence. Tầm tác chiến của Tor-M2 tương thích với các nhiệm vụ phòng không từ tầm gần cho tới tầm trung, đây cũng là điểm yếu của lưới phòng không Nga tại Syria hiện tại. Do đó sự xuất hiện của Tor-M2 ở Syria một phần nào đó sẽ giúp Nga tăng cường năng lực phòng không của họ trong các vùng xanh cần được bảo vệ. Nguồn ảnh: Indian Defence. Về tính năng kỹ chiến thuật, tổ hơp tên lửa Tor-M2 có thể phát hiện mục tiệu trong phạm vi 32km, xử lý, giám sát cùng lúc 48 mục tiêu, bắt bám 10 mục tiêu và tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu. Độ cao bắn đạt 10 km, phạm vi bắn hiệu quả đến 10 km. Nguồn ảnh: Youtube. Một trong những tính năng đặc biệt của Tor-M2 là có khả năng khai hỏa chính xác vào các mục tiêu bay trong khi đang hành tiến với khả năng đánh chặn các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ đến 700m/s. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Để làm được điều trên, Tor-M2 được đặt trên khung gầm bánh xích có khả năng cơ động cao trên địa hình chiến trường phức tạp. Tốc độ cực đại trên đường nhựa khoảng 65km/h, trên đường đất khoảng 45 km/h. Kíp chiến đấu của tổ hợp này chỉ cần 3 người. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Ngoài các biến thể di động, Tor-M2 còn được Nga phát triển thêm các biến thể cố định phù hợp cho việc triển khai tại các căn cứ quân sự, khu vực trọng yếu. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Mời độc giả xem video: Tổ hợp tên lửa Tor-M2 của Nga khai hỏa.

