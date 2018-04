Nga chờ sẵn, Mỹ sẽ không kích Syria như thế nào?

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Viktor Murakhovski, thành viên Hội đồng tư vấn Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga nhận định, Mỹ có thể giáng đòn tấn công cùng lúc vào một số mục tiêu quân sự Syria, nhưng sẽ không mạo hiểm đánh vào nơi có các quân nhân Nga. Nguồn ảnh: Sputnik “Thực ra Mỹ không có nhiều phương án cho một cuộc không kích Syria, trong đó khả thi nhất vẫn là việc sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ các khu trục hạm hay tàu ngầm trên biển, ngoài ra còn có tên lửa JASSM-ER phóng từ trên không với các phi đội máy bay Mỹ bố trí tại Trung Đông”, Murakhovski cho biết. Nguồn ảnh: Sputnik. Ông Murakhovski cho rằng, các loại vũ khí trên của Mỹ có thể tấn công vào mọi vị trí trên lãnh thổ Syria và vấn đề còn lại là chúng sẽ nhắm vào đâu? Và hẳn nhiên người Mỹ sẽ phải giảm thiểu tối đa nguy cơ cuộc tấn công trên gây ảnh hưởng đến quân đội Nga ở Syria. Nguồn ảnh: RT. Trong khi đó, chuyên gia quân sự người Nga Konstantin Sivkov cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ tấn công Syria từ phía Ả-rập Xê-út với các phi đội máy bay ném bom B-52 đóng tại đây, mặt khác làm như vậy cũng sẽ tránh được các tổ hợp phòng không của Nga vốn được triển khai ở vùng duyên hải Syria. Nguồn ảnh: Business Insider. Chuyên gia này cũng đề cập tới giả thiết Washington có thể phóng đến 40-200 tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Syria và không loại trừ tên lửa dội vào Syria có thể xuất phát từ tàu ngầm tàu ở Địa Trung Hải hoặc Biển Đỏ. Nguồn ảnh: RT. Và trong trường hợp đó, Mỹ sẽ tìm cách hạn chế tối đa việc không kích ảnh hưởng đến các căn cứ của Nga ở Syria hay binh sĩ của nước này, bởi Washington nhận thức được rằng Moscow sẽ đáp trả nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Nguồn ảnh: New York Times. Nếu Mỹ khá bị động trong việc đưa ra các phương án cho một kịch bản không kích vào Syria trong 24 giờ tới, thì ngược lại Nga lại có khá nhiều phương án để vô hiệu hóa các đòn tấn công của Mỹ, khi ở Syria họ có được trang bị các tổ hợp phòng không tiên tiến nhất như S-300 và S-400. Bên cạnh đó, hệ thống phòng không Syria hiện tại cũng không hề tồi, điều này đã được chứng minh qua các “lần thử” lửa gần đây. Nguồn ảnh: Medium. Quay ngược về tháng 4/2017, khi Mỹ tiến hành không kích Syria bằng 59 tên lửa hành trình Tomahawk thì chỉ có 23 quả đến được mục tiêu, số còn lại đều bị bắn hạ hoặc rơi trong hành trình bay. Với tỉ lệ thành công chưa tới 50% như trên thì trong đợt tấn công lần này liệu Mỹ có dám đảm bảo các tên lửa của nước này có thể làm tròn vai trò của mình. Nguồn ảnh: New York Times. Ở vị trí của Mỹ hiện tại họ không thể trông mong vào mỗi Tomahawk để dành được một chiến thắng về mặt chiến thuật tại Syria, mà họ cần tới các phi đội máy bay ném bom và chiến đấu cơ cho một cuộc không kích thật sự. Điều mà họ từng làm rất thành công trong cuộc xâm lược Iraq vào năm 2003. Nguồn ảnh: The New Daily. Còn nếu chỉ sử dụng Tomahawk thì cuộc không kích của Mỹ đối với Syria hay Nga chỉ là một hành động vô thưởng, vô phạt và không mang lại bất cứ điều gì, ngoại trừ việc người dân Mỹ sẽ thấy chính quyền của ông Trump đốt tiền thuế của họ như thế nào. Nguồn ảnh: Mashable. Tựu chung lại, một, hai, hay nhiều đợt không kích sẽ không giúp Mỹ dành được chiến thắng ở Syria mà nó chỉ khiến cuộc chiến này kéo dài ra hơn trước và sau cùng với sự giúp đỡ của Nga, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng quân đội của mình sẽ dành chiến thắng theo một cách nào đó. Nguồn ảnh: Financial Tribune. Mời độc giả xem video: Israel không kích căn cứ không quân T-4 của Syria ở đông Homs. (nguồn RT)

