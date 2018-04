Không chỉ bắn hạ, Nga còn “bắt sống” tên lửa Tomahawk của Mỹ

Theo đó trong cuộc họp báo hôm 25/4, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy đã đưa ra các bằng chứng về việc phòng không Syria đánh chặn thành công phần lớn các tên lửa hành trình được liên quân Mỹ, Anh và Pháp sử dụng không kích Syria trong đêm 13/4 vừa qua. Nguồn ảnh: Ria. “Những mảnh vỡ tên lửa hành trình có những vết thủng do hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn. Tên lửa còn nguyên nhãn hiệu, số sê-ri, ngày tháng, công ty sản xuất và các dữ liệu khác. Các chuyên gia sẽ dễ dàng xác định thuộc tính của những mảnh vỡ này khi tiếp xúc với chúng”, Thượng tướng Rudskoy tuyên bố tại buổi họp báo. Nguồn ảnh: Ria. Bên cạnh đó, Thượng tướng Rudskoy còn tiết lộ một thông tin quan trọng là phòng không Syria chỉ bắn hạ thành công 46 tên lửa của liên quân thay vì con số 71 tên lửa trước đó. Và theo nhiều chuyên gia phân tích con số trên có phần hợp lý hơn so với 71 tên lửa hành trình bị bắn hạ bởi phòng không Syria. Nguồn ảnh: Ria. Tướng Rudskoy cho biết con số 46 tên lửa hành trình bị bắn hạ được đưa ra trên cơ sở tổng hợp các thông tin nhận được từ các hệ thống trinh sát, giám sát phòng không, công tác thực địa và phỏng vấn các nhân chứng. Trong ảnh là một phần các mảnh vỡ tên lửa Tomahawk của Mỹ mà Nga thu thập được tại Syria. Nguồn ảnh: Ria. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất, đến thời điểm hiện tại Bộ Quốc phòng Nga chỉ có thể xác nhận được 22 quả tên lửa của liên quân là đã bắn trúng mục tiêu, cụ thể: 15 quả tấn công trúng "Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah", 7 tên lửa bắn trúng "Kho chứa vũ khí hóa học Him Shinshar" và "Boong-ke cất trữ vũ khí hóa học Him Shinshar". Nguồn ảnh: Ria. Hình ảnh các mảnh vỡ của tên lửa Tomahawk bị đánh chặn bởi tên lửa phòng không với các vết “cắt” do đầu đạn phân mảnh của tên lửa đất đối không phát nổ khi tới gần mục tiêu. Nguồn ảnh: Ria. Cũng trong cuộc họp báo này phía Nga cũng lần đầu tiên cung cấp thông tin về hai quả tên lửa hành trình của liên quân còn nguyên vẹn mà họ đang nắm giữ gồm một tên lửa hành trình Tomahawk và một tên lửa tấn công chính xác không đối đất Storm Shadow hay SCALP EG được Anh và Pháp sử dụng trong vụ không kích. Nguồn ảnh: Ria. Theo Tướng Rudskoy cho biết, các chuyên gia Nga đang nghiên cứu về hai quả tên lửa thu được và kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để cải tiến các hệ thống vũ khí phòng thủ lẫn tấn công của Nga trong tương lai. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Dựa trên thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố, cả hai quả tên lửa bị “bắt sống” đã không thể bay tới mục tiêu và dần mất độ cao trước khi rơi xuống đất do lỗi kỹ thuật, rất may các tên lửa này không gây ra thương vong về người. Nguồn ảnh: Ria. Ở một diễn biến khác, sau khi Bộ Quốc phòng Nga cung cấp các bằng chứng việc bắn hạ cũng như bắt sống các tên lửa hành trình của liên quân, Lầu Năm Góc đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin Nga thu giữ được các tên lửa hành trình còn nguyên vẹn và đồng thời âm thầm thừa nhận việc tên lửa của liên quân bị phòng không Syria bắn hạ. Nguồn ảnh: Ria. Cũng tại buổi họp báo, Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng xác nhận sẽ sớm trang bị thêm cho phòng không Syria các tổ hợp phòng không mới nhằm tăng cường phòng vệ của nước này trước các cuộc không kích tương tự đêm 13/4 trong tương lai. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Tham gia đánh chặn cuộc không kích của liên quân trong đêm 13/4, phòng không Syria chỉ có thể sử dụng các tổ hợp phòng không cũ do Liên Xô chế tạo trước đây như S-200, S-125 và một số tổ hợp phòng không tầm ngắn khác. Theo công bố từ Bộ Quốc phòng Nga, liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa hành trình vào lãnh thổ Syria. Đợt không kích đầu tiên của liên quân vào Syria bắt đầu vào rạng sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam), kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Trong đó Mỹ là quốc gia đóng vai trò trung tâm với việc triển khai hơn 80% số tên lửa không kích vào Syria từ các tàu khu trục và máy bay ném bom chiến lược, tuy nhiên thành công của đợt không kích trên vẫn khá hạn chế và không giúp Mỹ hay liên quân dành được bất kỳ thắng lợi mang tính chiến lược nào. Mời độc giả xem video: Bộ Quốc phòng Nga tung bằng chứng tên lửa Mỹ bị bắn hạ ở Syria trong đêm 13/4/2018. (nguồn RT)

