Không tưởng: Phiến quân IS gắn súng 12 ly lên xe gắn máy

Chiến trường Trung Đông luôn là nơi thể hiện rõ nhất khả năng sử dụng vũ khí của con người trong mọi nghịch cảnh và trong trường hợp của các tay súng phiến quân IS cũng không ngoại lệ. Trong ảnh là một tay súng IS sử dụng xe gắn máy như một giá đỡ để bắn khẩu súng máy hạng nặng của y. Nguồn ảnh: Sina. Với kiểu giá súng di động này, các tay súng IS có thể có được khả năng cơ động tối đa với khẩu súng máy có trọng lượng lên tới gần 40 kg kể cả đạn. Nguồn ảnh: Sina. Trong ảnh là một chiếc xe gắn máy của một tay súng IS cùng súng máy hạng nặng W-85 mẫu súng máy phổ biến nhất trên chiến trường Trung Đông trong những năm trở lại gần đây. Một khẩu W-85 có trọng lượng lên đến 18,5 kg và còn nặng hơn nữa nếu được sử dụng cùng chân đế có trọng lượng 17,5 kg. Nguồn ảnh: Sina. Sử dụng cỡ đạn 12,7x108 mm, súng máy W-85 không chỉ có thể sử dụng hiệu quả để tác chiến với các mục tiêu mặt đất mà nó còn là một khẩu súng hoàn hảo để tác chiến chống lại lực lượng không quân của đối phương. Do đó chẳng mấy ngạc nhiên khi IS yêu thích mẫu súng này. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bắn của khẩu súng này khá đáng nể, lên tới 600 viên mỗi phút và có gia tốc đầu đạn khoảng 850 mét/giây. Tầm bắn hiệu quả của W-85 vào khoảng 1500 mét hoặc thậm chí lên tới 2500 mét khi được sử dụng cùng kính ngắm quang học. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu súng máy này là một trong những loại vũ khí hạng nặng phổ biến bậc nhất trên chiến trường Trung Đông bởi sức công phá mạnh và khả năng sử dụng chung đạn 12,7x108 mm giống với các khẩu súng máy hạng nặng khác do Liên Xô thiết kế. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, để tác chiến với khẩu súng máy này cần có rất nhiều người cùng hoạt động một cách ăn ý hoặc ít nhất là một hệ thống bệ đỡ thật chắc chắn được độ, chế lại dựa trên các phương tiện thông dụng. Nguồn ảnh: Sina. Hình ảnh quen thuộc của súng máy 12,7 mm tác chiến trên thùng xe bán tải, tạo được hỏa lực mạnh và cung cấp độ cơ động cao cho chính những khẩu súng máy này. Nguồn ảnh: Sina. Dù chân đế của súng máy W-85 nặng tới 17,5 kg nhưng nó vẫn không đủ nặng để hãm được lực nảy ngược khi khẩu súng này bắn với tốc độ nhanh. Để tăng tối đa độ ổn định của khẩu súng này khi bắn nhanh, xạ thủ cần phải tăng thêm trọng lượng cho hệ thống chân đế hoặc tốt nhất là... đóng đinh chúng xuống đất. Nguồn ảnh: Sina. Một khẩu W-85 được "gia cố" tạm bằng các bao cát ở chân đế. Nguồn ảnh: Sina. Khi được đặt trên thùng xe, lực bắn của khẩu W-85 đủ sức làm chiếc xe bán tải nặng hàng tấn phải "ngả ngốn" sau mỗi loạt đạn. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khả năng tác chiến kinh hoàng của súng máy hạng nặng khi được đặt trên thùng xe tải.

