Luận khả năng quản lý tài chính của bạn qua ngũ quan

Khuôn mặt chúng ta do ngũ quan cấu thành, đặc trưng của tướng ngũ quan có thể luận được tài vận và khả năng quản lý tài chính của mỗi người.

Ảnh minh họa, nguồn: phunutoday.

Tướng lông mày

Người sở hữu tướng lông mày nhạt là người tương đối thoáng tính, tiền khó có thể tiết kiệm được. Đã nhìn thấy tiền là nghĩ ngay đến việc tiêu số tiền đó thế nào chứ không nghĩ đến việc tiêu thế nào để tiết kiệm. Nếu lông mày tương đối đậm và dài, bất kể là nam hay nữ đều rất thận trọng trong việc tiêu tiền và quản lý tiền bạc. Nếu đuôi lông mày mọc lung tung, là người có làm kiểu gì cũng khó có thể tụ tài, đương nhiên khó mà có khả năng quản lý tài chính tốt được.

Tướng mắt

Mắt còn được gọi là Giám sát quan, từ kích cỡ của khuôn mắt có thể đoán được khả năng quản lý tài chính của chủ nhân. Người có tướng mắt to, không giỏi giữ tiền bằng người mắt bé, người mắt hai mí tiêu tiền không tiếc tay và người mắt một mí có ý thức về cách tiêu tiền hơn. Người mắt nhiều lòng trắng thường vung tay quá trán và ngược lại người mắt lòng đen rõ ràng, con ngươi to sáng là người tiêu tiền đều tính toán.

Tướng mũi

Kích thước của mũi to hay nhỏ còn phụ thuộc vào tổng thể khuôn mặt. Mũi có thể to nếu đặt vào gương mặt người này và lại trở thành bé nếu với mặt người khác. Nếu tướng mũi nhỏ, ngắn so với khuôn mặt là người tiêu tiền tương đối thận trọng. Tướng mũi to với khuôn mặt là người phóng khoáng, thoáng tính, có tiền là mạnh chi. Người có mũi vừa thon vừa cao là người vừa biết tiêu tiền vừa biết giữ tiền.

Tướng miệng và môi

Nhiều người sẽ thắc mắc môi và miệng liên quan gì đến tài vận, tuy nhiên trên thực tế nó lại liên quan trực tiếp. Người miệng rộng là người thảo tính, thoáng tính, có tiền không tiếc tiêu cho bản thân mình và người khác. Người miệng nhỏ là người tương đối tiết kiệm. Người môi dày mà hai môi khép chặt là người thận trọng trong giao dịch và quản lý tiền bạc. Người môi mỏng, hai môi hở là người hoang tàn, chi tiêu thường vung tay quá trán.

Đối với phụ nữ có khuôn miệng rộng môi dày tuy về mặt thẩm mỹ không đẹp nhưng lại là người rất biết thu vén chi tiêu tài chính, là người có thể giúp gia đình ngày càng trở nên ấm no, bền vững nhờ khả năng quản lý tài chính của mình.

Vị trí nốt ruồi trên khuôn mặt

Trong nhân tướng học, nếu khuôn mặt không có nốt ruồi chính là hoàn hảo nhất ,nhưng điều này là hiếm gặp. Khuôn mặt ai tròn đầy, ngũ quan tươi sáng, da hồng hào căng mịn không nốt ruồi thì đây chính là phú tướng. Không phải nốt ruồi nào trên gương mặt cũng xấu, nó còn phụ thuộc mọc ở đâu trên khuôn mặt. Tuy nhiên nếu ở vị trí sống mũi, cánh mũi có nốt ruồi thì đường tài vận của người này cũng vài phen lao đao bởi chính thói tiêu tiền và quản lý tiền bạc của mình.