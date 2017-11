Phượt thủ khó quên trải nghiệm chèo thuyền dạo phố Hội An

Hội An luôn là địa điểm được khách du lịch ghi chú điểm cần đến khi đến với Việt Nam. Ngày bình thường, thương cảng cổ này đã đẹp nhưng khi bị lũ bao vây, nó cũng không kém phần quyến rũ mà mang đến cho du khách cảm giác rất lạ. Phố cổ Hội An vừa phải trải qua những ngày ngập lụt kinh hoàng khi con bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Quang cảnh Hội An ngập nước đã được rất nhiều nhiếp ảnh gia trên mạng ghi lại và đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phải sau khi thương cảng cổ kính này đi qua những ngày ngập lụt, các nhiếp ảnh gia trẻ mới cho đăng tải những bức ảnh Hội An chẳng khác gì Venice của nước Ý với những chiếc thuyền chở khách du lịch đi dạo phố. Nhiều người thay vì đi ngày nắng, họ lại chọn đi phố cổ Hội An trong những ngày mưa lũ để được ngắm nhìn phố cổ đang soi mình trong một vẻ đẹp thật khác. Ảnh: DangLinh Photographer Theo nhiều du khách cảm nhận, đến Hội An vào những ngày nước lũ bao vây, họ cảm nhận được khung cảnh đầy liêu trai và cuốn hút mà ít nơi nào có được. Ảnh: Toàn Roma Còn số khác thì lại cho rằng, những ngày "con nước nổi" Hội An đẹp tựa Venice, đầy cổ kính với những kiến trúc cổ và màu vàng cực đẹp. Những ngày mưa lũ, phố cổ Hội An lặng đi trong tiếng mưa, thấm vào tận những sự trăm năm cổ kính. Hội An những ngày mưa lũ vẫn là một “điểm sáng” du lịch của Quảng Nam và đâu đó ở đây du khách sẽ thấy thành phố cổ mới lạ, sâu lắng và quyến rũ đến ngỡ ngàng. Người ta thấy Hội An trong mưa hình như hấp dẫn hơn nhiều, lạ lùng và buồn, cái buồn sang trọng của phố cổ, của mưa đêm. Ảnh: Kids Tran Hội An vẫn dập dìu những người đi trên phố. Dường như những cơn mưa không thể cản bước chân du khách muốn khám phá phố cổ.

Hội An luôn là địa điểm được khách du lịch ghi chú điểm cần đến khi đến với Việt Nam. Ngày bình thường, thương cảng cổ này đã đẹp nhưng khi bị lũ bao vây, nó cũng không kém phần quyến rũ mà mang đến cho du khách cảm giác rất lạ. Phố cổ Hội An vừa phải trải qua những ngày ngập lụt kinh hoàng khi con bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Quang cảnh Hội An ngập nước đã được rất nhiều nhiếp ảnh gia trên mạng ghi lại và đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phải sau khi thương cảng cổ kính này đi qua những ngày ngập lụt, các nhiếp ảnh gia trẻ mới cho đăng tải những bức ảnh Hội An chẳng khác gì Venice của nước Ý với những chiếc thuyền chở khách du lịch đi dạo phố. Nhiều người thay vì đi ngày nắng, họ lại chọn đi phố cổ Hội An trong những ngày mưa lũ để được ngắm nhìn phố cổ đang soi mình trong một vẻ đẹp thật khác. Ảnh: DangLinh Photographer Theo nhiều du khách cảm nhận, đến Hội An vào những ngày nước lũ bao vây, họ cảm nhận được khung cảnh đầy liêu trai và cuốn hút mà ít nơi nào có được. Ảnh: Toàn Roma Còn số khác thì lại cho rằng, những ngày "con nước nổi" Hội An đẹp tựa Venice, đầy cổ kính với những kiến trúc cổ và màu vàng cực đẹp. Những ngày mưa lũ, phố cổ Hội An lặng đi trong tiếng mưa, thấm vào tận những sự trăm năm cổ kính. Hội An những ngày mưa lũ vẫn là một “điểm sáng” du lịch của Quảng Nam và đâu đó ở đây du khách sẽ thấy thành phố cổ mới lạ, sâu lắng và quyến rũ đến ngỡ ngàng. Người ta thấy Hội An trong mưa hình như hấp dẫn hơn nhiều, lạ lùng và buồn, cái buồn sang trọng của phố cổ, của mưa đêm. Ảnh: Kids Tran Hội An vẫn dập dìu những người đi trên phố. Dường như những cơn mưa không thể cản bước chân du khách muốn khám phá phố cổ.