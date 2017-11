Phố cổ Hội An lung linh trước ngày khai mạc APEC 2017

Những ngày này, Thành phố Hội An (Quảng Nam) tập trung trang hoàng cờ Tổ quốc tươi thắm, treo panô, biểu ngữ chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 trên nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm đô thị cổ. Tấm panô chào đón APEC Việt Nam 2017 bên những chiếc lồng đèn truyền thống cỡ lớn đặt ở khu vực trung tâm gần với Quảng trường TP Hội An. Chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ Hội An. Theo người dân địa phương, Tuần lễ cấp cao APEC là cơ hội để họ bày tỏ lòng mến khách, thể hiện tốt vai trò chủ nhân của một di sản văn hóa thế giới. Nhiều đôi bạn trẻ đến phố cổ Hội An thả hoa đăng chụp ảnh cưới nguyện cầu tình yêu bền chặt trên dòng sông Hoài. "Chúng tôi về đây chụp ảnh cưới ghi lại dấu mốc của đời mình lại trùng khớp với thời gian sắp diễn ra APEC quả là duyên tình cờ. Giữa không gian đèn lồng lấp lánh ở phố cổ những ngày này, chúng tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, trải nghiệm tuyệt vời khó thể nào quên ", anh Nguyễn Anh Tuấn (ngụ TP HCM) thổ lộ. Ngoài các chương trình văn hóa nghệ thuật cùng các tour- tuyến tham quan trải dài trong quần thể di sản văn hóa đô thị cổ, chính quyền nơi đây còn vận động người dân phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống của người Hội An "nhân tình thuần hậu". Họ kỳ vọng, mỗi nhà, mỗi cửa hiệu nơi khách đến thăm là mỗi địa chỉ văn hóa, điểm bán hàng văn minh. Nhân sự kiện APEC, TP Hội An vận động người dân gắn trên ghe thuyền chiếc đèn lồng nhằm tăng thêm ánh sáng lung linh, mở ra không gian lãng mạn phục vụ nhu cầu du khách thưởng ngoạn, thả hoa đăng ngắm cảnh trên sông Hoài. TP Hội An cùng người dân thay thế, gắn mới hàng nghìn lồng đèn đủ mọi kích cỡ, màu sắc đa dạng trên nhiều tuyến phố cổ chào đón sự kiện APEC. Không chỉ gắn thêm đèn lồng trang trí tạo không gian thơ mộng hấp dẫn du khách, nhiều hộ kinh doanh ở đô thị cổ này còn treo cờ Tổ quốc trước nhà chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước. Ông Trần Tuấn Ngãi, chủ nhà hàng Bông Hồng Trắng (TP Hội An), cho hay trước thềm APEC, trung bình mỗi ngày gia đình làm ra khoảng 4.000- 5.000 bánh bao (hoa hồng trắng) và bánh tai vạc đáp ứng nhu cầu thưởng thức đặc sản cho du khách. "Người dân phố cổ chúng tôi rất vinh dự, vui mừng đón khách quý đến thăm. Đây là sự khởi đầu mới để phát triển buôn bán ngày càng thuận lợi hơn", ông Ngãi chia sẻ... Dự kiến tuần tới, các nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa với vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro vào thế kỷ 17 trên Châu Ấn thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) trao tặng Quảng Nam. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay APEC 2017 là cơ hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Dịp này, không gian văn hóa Việt- Nhật khai trương ở đô thị cổ này dựa trên lịch sử bang giao càng vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững. Nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hội An thay mới hàng nghìn đèn lồng truyền thống nhằm tạo không gian hấp dẫn hơn để thu hút du khách nhân dịp APEC. Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao Hội An, cho hay nhiều ngày qua cơ quan chức năng chú trọng vệ sinh môi trường, trang hoàng đèn lồng, lắp đặt hệ thống panô, biểu ngữ trên các tuyến phố trọng điểm, không gian văn hóa Việt-Nhật; tôn tạo nhiều nhà cổ mang kiến trúc Nhật Bản... Liên tục nhiều tuần qua, các nghệ nhân, nghệ sĩ TP Hội An không ngừng luyện tập những tiết mục văn hóa văn nghệ dân gian, hoạt cảnh hát bài chòi...phục vụ các các đại biểu và phu nhân các nhà lãnh đạo cấp cao đến thăm bên lề sự kiện APEC.

