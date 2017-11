Nữ sinh trường Báo xinh đẹp được khen giống hoa hậu

Sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng thân hình cân đối, cô bạn Trương Phương Dung từng được nhiều bạn bè so sánh với nhan sắc của các hoa hậu và cũng chính từ đó mà nữ sinh trường Báo này được nhiều người biết đến và không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp kiều diễm của mình. Trương Phương Dung hay còn biết tới với nickname Sugar Bear, sinh năm 1999 ở Nam Định. Cô nàng này hiện đang là sinh viên lớp Báo K37.4 Khoa Báo chí - Học viện Báo chí Tuyên truyền. Không chỉ gây ấn tượng bằng nhan sắc được ví với hoa hậu, Phương Dung còn gây thiện cảm với nhiều người bằng con đường học vấn của mình. Nữ sinh trường Báo này từng 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, cùng lúc thi đỗ 2 trường đại học danh tiếng là Sân khấu Điện ảnh & Học viện Báo chí. Sở thích của Phương Dung là dẫn chương trình và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, hoạt động xã hội nên nữ sinh tới từ Nam Định này đã chọn cách học song song cả hai trường đại học trên. Mặc dù mới lên Hà Nội nhập học nhưng Phương Dung đã có những công việc khá tốt mà nhiều người mơ ước như cộng tác viên, Marketing, diễn viên tự do và mẫu ảnh cho nhiều kênh mạng xã hội có tiếng. Nhiều người ngắm nhìn Phương Dung đều chung 1 nhận xét đó là cô bạn này có vóc dáng không kém cạnh bất cứ 1 ngôi sao giải trí nào trong showbiz. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới việc lấn chân vào showbiz, Phương Dung chia sẻ rằng cô bạn phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập 2 trường đại học mà mình đã lựa chọn để có vốn kiến thức rồi mới ra đời "kiếm cơm". Nói về mẫu người phụ nữ mà mình hướng tới, Phương Dung nói "Đó là một cô gái thông minh, ham học hỏi, mang tư tưởng tiến bộ với trái tim nhân hậu và cũng không kém phần mạnh mẽ như Emma Watson" Từ khuôn mặt cho tóc vóc dáng sẽ là bàn đạp để Phương Dung chuẩn bị cho tương lai sáng lạn của mình phía trước. Ước mơ tương lai của Phương Dung đó là vừa trở thành 1 biên tập viên báo chí kiêm diễn viên điện ảnh. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip Nữ sinh trường Báo xinh đẹp được so sánh với hoa hậu - Nguồn: FBNV

