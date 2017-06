Nữ sinh trường báo xinh đẹp, ước mơ trở thành BTV truyền hình

Cô gái đến từ Nghệ An – Phạm Thị Phương Thảo (sinh năm 1997) là một trong những cái tên khá nổi bật tại Học viện Báo chí & Tuyên Truyền. Cô nữ sinh trường báo khiến người đối diện phải “đổ gục” ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu và nụ cười vô cùng rạng rỡ. Hiện tại, Phương Thảo đang theo học lớp Truyền hình K35, khoa Phát thanh truyền hình. Phương Thảo được nhiều người mến mộ không chỉ bởi nét đẹp dịu dàng, thanh thoát mà còn nhờ thành tích học tập đáng nể. Từ cấp 2 đến cấp 3, cô nàng luôn là gương mặt có thành tích học tập dẫn đầu của lớp. Thảo từng đạt học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố; học sinh giỏi môn GDCD cấp tỉnh; điểm thi đại học khối C cũng nằm trong top cao nhất trường (25,75 điểm). Ngoài xinh đẹp, học tập tốt, nữ sinh 9X còn tham gia rất nhiều hoạt động của đoàn trường, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Cô nàng tham gia tích cực vào phong trào thanh niên đặc biệt là Phong trào hiến máu tình nguyện. Hiện tại, Phương Thảo đang giữ chức vụ đội phó CLB máu Học viện Báo chí và tuyên truyền. Thảo cũng từng đạt danh hiệu Miss trong cuộc thi Miss and Mr - một hoạt động thường niên của CLB thanh niên vận động hiến máu Học viện Báo chí và Tuyên truyền; danh hiệu chuyên viên sự kiện và truyền thông xuất sắc trong các ngày hội hiến máu lớn như: Nắng Tháng Giêng, Người Việt Trẻ. Được mọi người xung quanh nhận xét là người thân thiện, quảng giao và biết lắng nghe người khác... tuy nhiên, khi nói về tính cách của bản thân, Thảo tự nhận mình là người có cái tôi cá nhân khá cao, hơi nóng giận và đôi lúc mất bình tĩnh khi giải quyết vấn đề. Chia sẻ lí do bản thân quyết định theo học trường báo, Phương Thảo nói: “Mình chọn gắn bó với ngôi trường này hoàn toàn tự nhiên và như một cái duyên vậy. Mình vốn yêu thích trường báo từ rất lâu. Trong suốt quãng thời gian cấp 3, bố mẹ là người luôn đồng hành và cổ vũ cho ước mơ ấy của mình, tạo mọi điều kiện cho mình được tham gia làm cộng tác viên cho đài. Sau này khi thi xong và biết điểm đại học, tự nhận thấy mình có khả năng, mình đã mạnh dạn đăng ký vào ngành báo truyền hình của trường. Hai bố con lại cắp sách ra trường thi năng khiếu. Có thể nói tất cả những gì mình đạt được như ngày hôm nay đó chính là nhờ sự động viên rất lớn từ gia đình và bạn bè. Chặng đường 4 năm học trong mái trường Báo chí sẽ là hành trang quý giá nhất để mình vững bước trên con đường tương lai phía trước”. Bản thân cô nàng nhận thấy nghề báo là một nghề nhiều vinh quang tuy nhiên nó cũng ẩn chứa khá nhiều vất vả và nguy hiểm. “Nhiều bạn trẻ khi nghĩ về nghề báo, có nguyện vọng học nghề báo, phần đông đều cho đây là nghề hot, không phải lao động chân tay, được ngồi trong phòng máy lạnh, lướt mạng rà thông tin, tay gõ lên bàn phím máy vi tính mà viết nên những bài báo. Song mấy ai biết, để có những tác phẩm báo chí đi vào lòng người là cả một hành trình vất vả, đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí xương máu của mình. Nghề báo là một nghề đòi hỏi phải có "lửa", có niềm nhiệt huyết, đam mê với nghề thì mới có thể gắn bó và đạt được những thành công trên chặng đường sự nghiệp”, cô nàng bày tỏ quan điểm. Cũng giống như bao bạn trẻ khác, sở thích của Phương Thảo là xem phim, cafe với bạn bè... đặc biệt Thảo muốn được đi du lịch và khám phá những vùng đất mới. Là một cô nàng có niềm yêu thích đặc biệt với đất nước con người Việt Nam nên chắc chắn rằng trong một tương lai không xa, 9X sẽ cố gắng để chinh phục hết dải đất hình chữ S này. Trong công việc, người mà Phương Thảo thần tượng đó chính là MC Diệp Chi - một MC nữ ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. "Mình ngưỡng mộ chị Diệp Chi một phần chắc chị là người cùng quê hương Nghệ An. Và lý do đặc biệt nhất chính là tài năng của chị. Một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng luôn ẩn chứa những năng lực tiềm tàng. Mình luôn lấy đấy là một hình mẫu lý tưởng và cố gắng để có được thành công như chị trong tương lai”, Thảo chia sẻ. Với ước mơ được trở thành một MC, một biên tập viên thành công trên lĩnh vực truyền hình, vì vậy, nữ sinh xinh đẹp đang không ngừng cố gắng, phấn đấu từng ngày để theo đuổi niềm đam mê ấy. Bởi cô nàng luôn ý thức được đối với nghề cần 50% là năng khiếu, 50% còn lại quyết định bởi sự nỗ lực từ bản thân.

