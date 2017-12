Anh chàng nổi tiếng nhờ vào sở thích… "dìm hàng vợ"

Thông thường khi đi du lịch cùng với vợ hoặc gấu, nếu bạn là người lái xe thì bạn sẽ luôn được chăm sóc vô cùng chu đáo. Chẳng hạn như luôn có người đưa nước, tán chuyện cho đỡ buồn ngủ để đảm bảo cho việc lái xe của bạn không bị nhàm chán. Tuy nhiên với anh chàng có tài khoản Reddit là MrMagoo21 thì lại hoàn toàn ngược lại dù có rất nhiều chuyến du lịch với vợ. Vì cô bị say xe nên khi lên xe ngồi, cô nàng sẽ ngủ một lèo cho đến lúc xuống do ảnh hưởng của thuốc say xe, chính vì thế đi xa hay gần cũng chỉ có mình anh chàng vui vẻ với khung đường. Để tạo được niềm vui cho mình, anh chàng này đã chụp lại những khoảnh khắc dìm hàng vợ mình, tạo thành một series và đăng tải lên tài khoản Reddit cá nhân. Trong hình, anh chàng luôn ở tình trạng cô đơn khi lái xe và thường xuyên dùng điện thoại chụp ảnh trêu đùa vợ trong khi cô vợ thì ngủ không biết trời đất gì cả. Điều thú vị là ngay khi những bức ảnh này được đăng tải đã thu hút về hàng trăm nghìn lượt xem của forum này. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình anh chàng cho hay: 'Thực sự thì cô ấy đã được rèn luyện đạt đến trình độ mà tiếng động cơ trở thành tiếng ru ngủ của cô ấy rồi bởi mỗi khi lên xe là cô ý ngủ say như chết luôn. Nhờ việc chụp hình trêu đùa vợ mà những chuyến đi của cả hai trở nên thú vị hơn.Đặc biệt, anh chàng MrMagoo21 cũng không cảm thấy nhàm chán mỗi khi lái xe đường dài nữa. Mời quý độc giả xem video Kelvin Khánh và Trấn Thành đăng ảnh dìm hàng vợ yêu và cái kết không ngờ tới - Nguồn: Tin Ngôi Sao

Thông thường khi đi du lịch cùng với vợ hoặc gấu, nếu bạn là người lái xe thì bạn sẽ luôn được chăm sóc vô cùng chu đáo. Chẳng hạn như luôn có người đưa nước, tán chuyện cho đỡ buồn ngủ để đảm bảo cho việc lái xe của bạn không bị nhàm chán. Tuy nhiên với anh chàng có tài khoản Reddit là MrMagoo21 thì lại hoàn toàn ngược lại dù có rất nhiều chuyến du lịch với vợ. Vì cô bị say xe nên khi lên xe ngồi, cô nàng sẽ ngủ một lèo cho đến lúc xuống do ảnh hưởng của thuốc say xe, chính vì thế đi xa hay gần cũng chỉ có mình anh chàng vui vẻ với khung đường. Để tạo được niềm vui cho mình, anh chàng này đã chụp lại những khoảnh khắc dìm hàng vợ mình, tạo thành một series và đăng tải lên tài khoản Reddit cá nhân. Trong hình, anh chàng luôn ở tình trạng cô đơn khi lái xe và thường xuyên dùng điện thoại chụp ảnh trêu đùa vợ trong khi cô vợ thì ngủ không biết trời đất gì cả. Điều thú vị là ngay khi những bức ảnh này được đăng tải đã thu hút về hàng trăm nghìn lượt xem của forum này. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình anh chàng cho hay: 'Thực sự thì cô ấy đã được rèn luyện đạt đến trình độ mà tiếng động cơ trở thành tiếng ru ngủ của cô ấy rồi bởi mỗi khi lên xe là cô ý ngủ say như chết luôn. Nhờ việc chụp hình trêu đùa vợ mà những chuyến đi của cả hai trở nên thú vị hơn.Đặc biệt, anh chàng MrMagoo21 cũng không cảm thấy nhàm chán mỗi khi lái xe đường dài nữa. Mời quý độc giả xem video Kelvin Khánh và Trấn Thành đăng ảnh dìm hàng vợ yêu và cái kết không ngờ tới - Nguồn: Tin Ngôi Sao