Quy định mới hầm đỗ xe chung cư Hà Nội gây nhiều tranh cãi

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về Hướng dẫn xác định quy mô tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Theo quy định này, cứ 100m2 công trình hỗn hợp tại Hà Nội phải có 23 đến 34m2 đỗ xe, tùy vào địa bàn.

Quy định này ngay sau khi công bố đã lập tức được quan tâm bởi hầm đỗ xe, đặc biệt với xe ô tô tại chung cư, đang là vấn đề nổi cộm khi người dân sở hữu ô tô ngày càng tăng. Trong khi đó, thiết kế ban đầu của nhiều dự án chỉ có một tầng hầm chính nên chỗ đỗ ô tô luôn thiếu trầm trọng.

"Bây giờ mới triển khai là muộn"

Rất nhiều ý kiến ủng hộ quy định bãi đỗ xe mới này vì cho rằng, với những đô thị hiện đại ở một số nước trong khu vực như Kuala Lampur (Malaysia), Kangkok (Thái Lan) đã có quy định, việc xây dựng chung cư cao tầng hay văn phòng đều phải bảo đảm có đủ chỗ đỗ xe cho cư dân. Những tòa nhà chung cư, khách sạn hay công sở, ngoài hai đến ba tầng hầm, còn có từ hai đến ba tầng phía trên dành để đỗ xe. Nhiều ý kiến vì thế cho rằng với Hà Nội bây giờ mới triển khai làm là hơi muộn.

Ảnh minh họa: CAND. Mời độc giả đón xem clip "Bãi giữ xe thông minh thế hệ mới". Nguồn Youtube.

Bạn đọc Nguyễn Minh (Vĩnh Tuy, Hà Nội) bày tỏ: “Lẽ ra quy định này phải được đưa ra cách nay 10 năm rồi. Nhưng thôi, chậm vẫn còn hơn không. Hi vọng các đơn vị quản lý quy hoạch sẽ tính toán và cân nhắc kĩ hơn các yếu tố này trong cấp phép do xã hội càng phát triển, các phương tiện cá nhân càng nhiều, nhu cầu bãi đậu xe là rất lớn, do đó khi cấp phép xây dựng, kinh doanh (nhà hàng, quán ăn, trường học) phải tính toán các phương án bãi đậu xe, đỗ và đón trả người. Giờ tan tầm các trung tâm ngoại ngữ, các nhà hàng tiệc cưới... là nguyên nhân ùn ứ kẹt xe. Các chuỗi bán lẻ phải yêu cầu quy mô bãi đậu xe trên diện tích khai thác kinh doanh để hạn chế đậu xe dưới đường, lấn chiếm lề đường...”.

Đồng quan điểm, bình luận trên VnExpress, bạn đọc Mai Duy Đức còn tư vấn: “Để giải quyết nhu cầu bãi đỗ xe trong khu vực nội đô thành phố Hà Nội, việc tăng diện tích tầng hầm để xe tại các công trình xây mới là cần thiết. Với quy định này thì chủ đầu tư dự án chỉ cần chiều cao thông thủy tầng 1 hoặc 2 lên 3.6m, sử dụng hệ thống đỗ xe thông minh là giải quyết được vấn đề chỗ đỗ xe ô tô cho các chung cư hoặc văn phòng. Giá thành rẻ hơn làm tầng hầm rất nhiều”.

Khó khả thi?

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít ý kiến cũng cho rằng việc thực hiện quy định mới này sẽ khó khả thi.

Chia sẻ với Kiến Thức, anh Hải Lê (Cầu Giấy, Hà Nội) phân tích: “Lấy ví dụ, một chung cư trung bình có khoảng 30 tầng, nếu theo quy định mới phải có khoảng 6 tầng đỗ xe. Có thể làm tầng hầm hoặc bãi đỗ xe trên cao, thế nhưng, xây tầng hầm sẽ chiếm khoản đầu tư rất lớn, chi phí cao gấp 5 lần tầng thường. Nếu áp dụng chính sách mới này, chắc chắn sẽ làm tăng chi phí.

Để thu hồi vốn, chủ đầu tư dự án buộc phải thu phí tăng lên gấp nhiều lần mức phí hiện tại. Vậy nếu có làm ra cũng ít người sử dụng, người dân sẽ lại tìm bãi đỗ xe ở ngoài để tiết kiệm. Hoặc nếu tính người mua căn hộ phải mua cả chỗ đỗ thì họ sẽ cân nhắc giá thành trước khi mua. Như vậy, nếu giá cao thì chủ đầu tư sẽ khó bán được hàng, gây ra việc làm theo hình thức, làm cho có. Nói chung quy định không thực tế mặc dù nó hay ho”.

Tương tự, anh Tuấn Anh (Ba Đình, Hà Nội) nhìn nhận, chủ trương này là hết sức thiết thực vì nó góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt diện tích giao thông tĩnh, các bãi đỗ xe, các khu vệ sinh công cộng tại địa bàn thành phố đặc biệt là tại các khu trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, quy định chưa đồng bộ được với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đã được ban hành. Quy định này cũng chưa đưa ra được kế hoạch cụ thể chỉ rõ được việc mở rộng bãi đỗ xe bằng cách nào? Cách mở rộng đó có những bất cập gì? làm sao để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện?...