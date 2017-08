Dứa hồng từ ngoài vào trong khiến bà nội trợ mê mẩn

Mới đây, cư dân mạng lại có dịp “phát cuồng” trước vẻ đẹp độc đáo của trái dứa hồng với vẻ ngoài độc đáo với màu hồng từ ngoài vào trong. Là một trong những công ty thực phẩm lớn nhất thế giới, Del Monte Fresh Produce đã dành hơn 10 năm lai tạo ra loại dứa màu hồng. Đến tháng 12 năm ngoái, công ty này đã xin được giấy phép bán loại dứa hồng ra thị trường tại Mỹ. Các công ty bắt đầu trồng loại dứa này từ năm 2005. Mặc dù vậy, thông tin trên Upi, mãi gần đây chúng mới chính thức được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn cho phép buôn bán. Được biết, hiện nay loại dứa dễ thương này được phân phối đến các cửa hàng tại Mỹ. Chúng được kiểm duyệt kỹ lưỡng về chất lượng và khẳng định tuyệt đối an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, loại dứa hồng đã được biến đổi gien để tạo ra lượng enzyme chuyên biến đổi sắc tố lycopene màu hồng sang sắc tố beta carotene màu vàng thấp hơn so với dứa truyền thống. Lycopene là loại sắc tố khiến một số loại quả như cà chua và dưa hấu có màu đỏ tươi. Loại dưa biến đổi gen màu hồng này được bán ra thị trường với tên gọi chính thức là Ananas comosus. Ngay từ khi được bán ra, dứa biến đổi gen màu hồng đã khiến người tiêu dùng “chao đảo”. Loại dứa biến đổi gen màu vàng pha hồng cực quyến rũ này sẽ có vị ngọt hơn so với "họ hàng dứa" của nó.

Mới đây, cư dân mạng lại có dịp “phát cuồng” trước vẻ đẹp độc đáo của trái dứa hồng với vẻ ngoài độc đáo với màu hồng từ ngoài vào trong. Là một trong những công ty thực phẩm lớn nhất thế giới, Del Monte Fresh Produce đã dành hơn 10 năm lai tạo ra loại dứa màu hồng. Đến tháng 12 năm ngoái, công ty này đã xin được giấy phép bán loại dứa hồng ra thị trường tại Mỹ. Các công ty bắt đầu trồng loại dứa này từ năm 2005. Mặc dù vậy, thông tin trên Upi, mãi gần đây chúng mới chính thức được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn cho phép buôn bán. Được biết, hiện nay loại dứa dễ thương này được phân phối đến các cửa hàng tại Mỹ. Chúng được kiểm duyệt kỹ lưỡng về chất lượng và khẳng định tuyệt đối an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, loại dứa hồng đã được biến đổi gien để tạo ra lượng enzyme chuyên biến đổi sắc tố lycopene màu hồng sang sắc tố beta carotene màu vàng thấp hơn so với dứa truyền thống. Lycopene là loại sắc tố khiến một số loại quả như cà chua và dưa hấu có màu đỏ tươi. Loại dưa biến đổi gen màu hồng này được bán ra thị trường với tên gọi chính thức là Ananas comosus. Ngay từ khi được bán ra, dứa biến đổi gen màu hồng đã khiến người tiêu dùng “chao đảo”. Loại dứa biến đổi gen màu vàng pha hồng cực quyến rũ này sẽ có vị ngọt hơn so với "họ hàng dứa" của nó.