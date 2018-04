Phong tỏa 754 lô đất KĐT Mỹ Gia - Nha Trang: Nhiều ngân hàng liên quan

Vị trí của KĐT Mỹ Gia ở TP. Nha Trang

Phong toả, ngừng giao dịch 754 lô đất

Liên quan đến vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, sáng ngày 2/4/2018, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, đang giao các đơn vị nghiệp vụ lên kế hoạch phong tỏa, ngừng giao dịch 754 lô đất thuộc Gói 1 và một phần Gói 2 Khu đô thị (KĐT) Mỹ Gia theo đề nghị của Bộ Công an.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2018, Bộ Công an đã có văn bản gửi tới UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị cơ quan chức năng không làm các thủ tục giao dịch mua - bán, chuyển những một số lô đất trong KĐT Mỹ Gia. Việc chuyển nhượng hoàn toàn bất hợp pháp khi chưa có ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Lý do, Bộ Công an đưa ra là do C46 đang điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", được khởi tố vào cuối năm 2016.

Liên quan đến vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Được biết, Gói 1 trong KĐT Mỹ Gia do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Thái làm chủ đầu tư.

Ngày 16/7/2017, doanh nghiệp này đã ra thông báo: "Hiện nay, chúng tôi hoàn toàn chưa có bất cứ hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán, đăng ký, thỏa thuận đặt chỗ,… đối với bất cứ lô đất nào trong ba gói trên. Vì vậy, các hoạt động kinh doanh đang diễn ra liên quan đến Gói 1, Gói 6 và Gói 8, nếu có, dưới danh nghĩa bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng sẽ không liên quan đến công ty và công ty sẽ không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, kiện tụng nào phát sinh từ các hoạt động kinh doanh đang diễn ra tại Gói 1 KĐT Mỹ Gia, nếu có".

Theo quy hoạch tổng thể, dự án Khu đô thị Mỹ Gia được chia làm 8 gói phát triển

Dự án từng được cầm cố tại nhiều ngân hàng khác nhau

Theo tìm hiểu của PV Nhadautu.vn, KĐT Mỹ Gia là một trong những dự án đô thị quy mô hàng đầu tại Nha Trang tọa lạc trong khuôn viên 181.96 ha. Cách trung tâm thành phố và bờ biển chỉ hơn 3km, với địa thế tự nhiện tuyệt đẹp “tựa núi, kề sông” và cảnh quan môi trường hoàn hảo kết hợp với chiến lược quy hoạch tổng thể thông minh, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, KĐT Mỹ Gia đã làm thất vọng các nhà đầu tư cũng như những cư dân tương lai bằng những lùm xùm xung quanh việc thế chấp Ngân hàng dự án này.

Ngày 29/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản kèm danh mục các khu vực không được chuyển nhượng tại Gói 1 và một phần Gói 2, thông báo cho các bên liên quan được biết và chịu trách nhiệm giám sát.