Chung cư của Tập đoàn Mường Thanh sắp bị kiểm tra PCCC?

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá tốt đề xuất của báo chí về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra PCCC tại chung cư của Tập đoàn Mường Thanh, Hà Nội. Ảnh: NLĐ. Trong đó, đề xuất thành lập Tổ công tác của Thủ tướng có thể kiểm tra tại một khu chung cư điển hình là tổ hợp HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Xí nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) đại gia Lê Thanh Thản. Ảnh: Sanvenus. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết các địa phương đang yêu cầu rà soát tổng rà soát 3.000 nhà chung cư trên cả nước, trong đó có đối tượng chung cư HH Linh Đàm, trước hết làm rõ nghiệm thu hay chưa, thẩm duyệt như thế nào. Ảnh: NLĐ. 12 tòa HH Linh Đàm luôn nằm trong danh sách “nóng” chung cư không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Sáng 8/11/2016, một căn hộ tại tầng 6 tòa HH2B cháy mà chuông không kêu. Đám cháy diễn ra trong sự ngỡ ngàng của cả chủ nhà, hàng xóm, lẫn bảo vệ. Ảnh: Nongnghiep. Trước đó, khoảng 10h ngày 16/9/2015, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư HH4 Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Vietnamplus. Lực lượng chức năng phải sử dụng rìu, búa phá cửa một số phòng để giải cứu những người bị mắc kẹt không thể di chuyển ra ngoài lan can do khói xộc vào quá nhiều. Ảnh: Vietnamplus. Theo xác định, điểm cháy bắt nguồn từ hộp kỹ thuật tầng 17. Sau đó cháy theo đường dây điện, khói bốc lên các tầng cao hơn. Ảnh: Vietnamplus. Không chỉ ở HH Linh Đàm, ngày 11/10/2015, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu khu chung cư CT4A, CT4B khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) cũng do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing. Đám cháy bốc lên từ hầm nhà CT4B. Do tầng hầm của CT4A, CT4B, CT4C thông nhau nên khói đen tỏa đi khắp nơi. Ảnh: Zing. Sáng 29/11/2016, một vụ cháy khác cũng xảy ra tại tòa nhà chung cư ở khu đô thị Xa La. Ảnh: Vietnamnet. Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực bể bơi nằm trên nóc tòa siêu thị 4 tầng, nằm lọt giữa 3 tòa nhà CT1A, CT1B1 và CT1B2 - khu đô thị Xa La. Ảnh: Vietnamnet. Lực lượng PCCC đã lập tức đến ứng cứu và đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Ảnh: Vietnamnet. Một vụ cháy khác tại chung cư của Tập đoàn Mường Thanh xảy ra ở tòa B chung cư CT5 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) ngày 20/9/2015. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ảnh: Daythoathiem Video: Cháy chung cư PARC Spring, người dân hoảng loạn. Nguồn: VTC14.

