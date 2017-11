Sai lầm ai cũng mắc khiến mái tóc bị hư hại

Rụng quá nhiều tóc là có vấn đề: Mỗi ngày chúng ta có khoảng 150-200 sợi tóc rụng. Tuy nhiên, hai lần một năm, thường vào mùa xuân và mùa thu, tóc của chúng ta sẽ trải qua giai đoạn gọi là telogen (còn gọi là giai đoạn nghỉ ngơi của nang lông). Trong giai đoạn này, tóc sẽ ngừng phát triển và rụng khá nhiều. Sau đó, các sợi tóc mới sẽ bắt đầu xuất hiện trong các nang lông rỗng. Chỉ khi nào rụng tóc xảy ra nhiều hơn hai lần một năm và kéo dài hơn một tháng thì mới đáng lo ngại. Ảnh: Depositphotos. Có những sản phẩm có thể khiến tóc bạn mọc nhanh hơn: Đây là một trong những sai lầm về tóc phổ biến nhất mà nhiều người rất tin tưởng. Ngay cả những loại thuốc kích thích mạnh nhất cũng không thể buộc các tế bào phân chia với tốc độ cao hơn, đó là lý do tại sao không có sản phẩm nào có thể khiến tóc bạn phát triển nhanh hơn. Tốc độ tăng trưởng là một tính trạng di truyền và thường tóc sẽ mọc thêm 1cm mỗi tháng. Ảnh: Depositphotos. Cả dầu gội và dầu xả đều nên được bôi lên toàn bộ tóc: Trên thực tế, dầu gội đầu là một sản phẩm làm sạch da đầu chứ không phải là tóc và đó là lý do tại sao nó nên được bôi lên chân tóc. Bọt và dầu gội đầu còn sót lại trên tóc khi gội với nước sẽ đủ để làm sạch toàn bộ chiều dài tóc. Còn đối với dầu xả, bạn chỉ nên bôi lên tóc. Chân tóc có chất dầu giữ ẩm tự nhiên nên không cần đến dầu xả. Ảnh: Depositphotos. Sấy khô làm hỏng tóc: Trên thực tế, máy sấy tóc, cũng như các máy uốn tóc khác nhau, chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến vẻ tự nhiên của mái tóc. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm làm đẹp đặc biệt để tạo kiểu tóc, chẳng hạn như bọt hoặc một loại bảo vệ kiểu tóc, bạn không cần phải lo lắng về sức khoẻ của mái tóc. Ảnh: Depositphotos. Bạn cắt tóc càng nhiều, nó mọc càng nhanh: Do tóc mọc từ gốc chứ không phải từ đuôi tóc nên việc cắt tóc không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của chúng. Ngoài ra, việc cạo đầu cũng không ảnh hưởng đến mật độ tóc vì số nang lông là một đặc tính di truyền. Ảnh: Depositphotos. Nếu bạn cắt tóc trước khi bé tròn 1 tuổi, mái tóc của bé sẽ trở nên dày hơn: Đây là một sai lầm về tóc được nhiều bậc phụ huynh tin. Trên thực tế, mái tóc dày và mượt vẫn phát triển trên đầu của một đứa trẻ, cho dù bạn có cắt tóc hay không. Ảnh: Depositphotos. Cô gái tóc vàng có ít tóc hơn người tóc đen: Trên thực tế, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng những cô gái tóc vàng có mái tóc nhiều hơn cả những người tóc đen và tóc đỏ. Tuy nhiên, tóc của họ mỏng hơn nhiều. Đó là lý do tại sao các cô gái tóc vàng tự nhiên hiếm khi được tự hào về mái tóc dày mượt trong khi tóc đỏ luôn khiến người khác phải ghen tị vì điều đó. Ảnh: Depositphotos. Thường xuyên tết hoặc bện khiến rụng tóc nhiều hơn: Chỉ khi bạn xiết chặt tóc quá nhiều khiến đầu cảm thấy đau chứ việc tạo kiểu tóc thường không gây rụng tóc. Hơn nữa, mái tóc được tết gọn gàng sẽ khiến bạn ít phải lo buộc lại tóc. Ảnh: Depositphotos. Gàu là bệnh truyền nhiễm: Đây là một quan niệm sai lầm về tóc. Đó là lý do tại sao bạn không thể "bị nhiễm gàu” khi thử mũ hay mượn lược của người tóc nhiều gàu. Ảnh: Depositphotos. Mái tóc của nam giới khác với tóc phụ nữ: Cấu trúc giải phẫu mái tóc của đàn ông và phụ nữ giống hệt nhau. Sự khác biệt nằm ở cách chúng ta đối xử với mái tóc. Tóc của phụ nữ trở nên mỏng hơn do kiểu dáng, nhuộm và nhiều cách làm đẹp khác nhau trong tiệm làm tóc. Còn đàn ông thì ít khi tạo kiểu tóc cho mình đó là lý do tại sao tóc của họ thường dày và khỏe hơn. Ảnh: Depositphotos. Mời độc giả xem video: "Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu". (Nguồn: VTV1)

