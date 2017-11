Giảm cân thần tốc với các loại thảo dược có sẵn trong bếp

Trà xanh: Trà xanh có công dụng thần kỳ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và tiêu hao năng lượng đáng kể. Nếu ăn nhiều chất béo bạn có thể uống 1 cốc trà xanh để giải phóng mỡ thừa, giúp bạn nhanh chóng giảm cân. Trà xanh có thể giúp đốt cháy 100 calo mỗi ngày nếu bạn uống từ 2 -3 cốc đều đặn. Ảnh: Shutterstock. Trà hoa dâm bụt: Thảo dược này có chứa chất ức chế enzyme và giúp sản xuất amylase, một chất có khả năng phân hủy tinh bột đường, giúp tránh được tình trạng tích trữ calo gây tăng cân. Bạn lấy cánh hoa dâm bụt phơi khô. Mỗi lần nấu cho 2-4 muỗng hoa dâm bụt khô vào nước nấu sôi trong 10-20 phút, hoặc có thể ngâm trong nước sôi và lọc bỏ bã lấy nước. Uống mỗi ngày như các loại trà khác. Ảnh: Shutterstock. Quế: Quế có hàm lượng isulin kích thích enzim chuyển hóa carbohydrat trong cơ thể. Do đó, quế giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và tăng sự trao đổi chất để duy trì cơ thể. Bạn nên bổ sung vào chế độ bằng cách bỏ quế bào thức ăn như: ngũ cốc ăn sáng, cafe... Hoặc cách giảm cân bằng thảo dược đơn giản mà hiệu quả nhất là quế kết hợp với mật ong và nước ấm tạo thành cốc trà nóng dễ uống vào mỗi buổi sáng. Ảnh: Shutterstock. Tỏi: Các nhà dinh dưỡng cho biết tỏi có tác dụng đốt cháy mỡ trong cơ thể rất tốt, vì thế mà khi bổ sung tỏi vào cơ thể giúp chúng ta giảm cân hiệu quả, ngoài ra tỏi còn là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa ung thư và các bệnh huyết áp. Ảnh: Shutterstock. Ớt: Ớt có chứa hàm lượng lớn capsaicin, là chất có tác dụng phát huy sự kìm hãm phát triển của các tế bào mô mỡ. Vì thế mà nó thúc đẩy nhanh chóng quá trình đốt cháy mỡ thừa và năng lượng. Vì thế mà ớt giúp chúng ta giảm cân nhanh chóng. Bên cạnh đó ớt còn mang lại sự cay nóng gay gắt, chính vì sự cay nóng đó mà ớt mà đã được chứng minh là gia vị giúp chúng ta giảm cân hiệu quả. Ảnh: Shutterstock. Tiêu đen: Hạt tiêu đen có hợp chất piperine thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Hơn nữa, tiêu đen có thể giúp ích cải thiện hệ thống tiêu hóa và đốt cháy lượng chất béo nhanh hơn, cũng như ngăn ngừa sự hình thành chất béo trong cơ thể. Hạt tiêu đen có thể cho thêm vào các loại salad, thịt. Lưu ý chỉ nên bỏ hạt tiêu vào khi thức ăn đã chín để không làm mất đi hương vị thức ăn và không làm giảm hiệu quả đốt cháy mỡ thừa của tiêu. Ảnh: Shutterstock Gừng: Gừng không chỉ giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn giúp tăng nhiệt độ cơ thể và đốt cháy chất mỡ thừa. Gừng nên kết hợp với các món ăn hàng ngày để hỗ trợ quá trình giảm cân. Ngoài ra, bạn có thể pha 1 thìa bột gừng vào cốc nước nóng để thành trà gừng. Bạn cũng có thể kết hợp 1 thìa quế, 1 thìa gừng đun nóng với nước khoảng 1 -2 phút để uống giảm cân nhanh chóng. Ảnh: Shutterstock. Nghệ: Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nghệ có thể chuyển hóa chất béo, giảm sự hình thành các mô mỡ, ngăn ngừa tình trạng tăng cân và giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường. Sử dụng tinh bột nghệ uống hàng ngày để giảm cân là cách chị em vẫn truyền tai nhau. Sau khoảng 2 tuần uống đều đặn, bạn không chỉ giảm cân mà còn cải thiện làn da. Ảnh: Shutterstock. Hạt thì là tây: Hạt thì là tây có màu tro kèm theo màu xanh nhìn giống như hạt dưa hấu nhỏ, có thể làm cho thức ăn nhừ, thơm ngọt hơn. Loại hạt nhỏ bé này có thể giúp đỡ ợ chua, đau bụng đầy hơi và đặc biệt là có thể điều hòa cảm giác thèm ăn của bạn. Ảnh: Shutterstock. Mù tạt: Mù tạt thường được sử dụng trong ẩm thực của người Nhật với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, mù tạt có thể giúp bạn giảm cân rất nhanh chóng và hiệu quả. Dùng các thực phẩm cay sẽ giúp đẩy mạnh tiến trình đốt mỡ giảm cân. Các nhà khoa học khuyên chúng ta nên cho thêm mù tạt vào bữa ăn hàng ngày, dùng kèm với nhiều rau xanh và trái cây để hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh: Shutterstock. Hạt lanh: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hạt lanh có hàm lượng chất xơ giúp bạn giảm cân hiệu quả và an toàn. Với 2 muỗng canh hạt lanh có thể cung cấp đến 4g chất xơ. Chất xơ có thể giúp bạn giảm cân bằng cách giúp bạn có cảm giác no lâu. Đồng thời, hạt lanh cũng là nguồn axit béo tốt cho tim của bạn. Ảnh: Shutterstock. Rau má: Rau má thật sự là loại thực phẩm có tác dụng rất tốt đối với những người đang bị béo phì, xơ vữa động mạch máu. Ăn rau má lâu dài sẽ giúp giảm hàm lượng cholesterol trong máu, làm mềm các mạch máu trở lại và hạn chế chứng xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó các chất có trong rau má còn hỗ trợ ổn định lipid máu, hỗ trợ đốt cháy các mô mỡ. Ảnh: Shutterstock. Mời độc giả xem video: "Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu". (Nguồn: VTV1)

