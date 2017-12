Uber đối mặt với nhiều cuộc điều tra

Uber hiện mới cung cấp phần mềm cho các công ty chuyên nghiệp hoạt động chứ chưa thể hoạt động một cách độc lập ở Nhật Bản. Có nhiều lý do khiến Uber chưa thể mở rộng hoạt động tại Nhật Bản, trong đó điểm then chốt là chở khách có thu phí tùy theo nhu cầu, và điều này bị vênh so với quy định luật pháp ở "xứ sở hoa anh đào". Ngoài ra, Nhật Bản kiên quyết không chấp nhận mô hình chia sẻ xe của Uber bởi lo ngại không kiểm soát được hoạt động của lái xe và hoạt động của hãng này, trong đó có nguồn tài chính.