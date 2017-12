Loạt siêu dự án triệu đô tại khu kinh tế Vân Đồn

Một trong những dự án đáng chú ý nhất tại khu kinh tế Vân Đồn là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Baoquangninh. Sân bay quốc tế Vân Đồn có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, rộng 290 ha. Đây cũng là sân bay đầu tiên do một tỉnh tự đứng ra huy động vốn xây dựng. Ảnh: Zing. Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn có quy mô hơn 2.500 nghìn ha bao gồm cả casino, sân golf, khách sạn 5 sao...với tổng số vốn 2,1 tỷ USD. Ảnh: Baoquangninh. Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương, dài 53,6km có tổng mức đầu tư 13.988 tỷ đồng. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Ảnh: BlueVN. Dự án Khu phi thuế quan - khu công nghiệp sạch tại Khu kinh tế Vân Đồn tại xã Bình Dân (đảo Cái Bầu, Vân Đồn) có tổng vốn đầu tư dự kiến 27.300 - 31.500 tỷ đồng. Ảnh: Baohaiquan. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu công nghiệp sạch với chính sách đặc biệt tự do về thuế nhằm phát huy lợi thế cảng hàng không, phát huy hiệu quả đầu tư vào Khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: TheLEADER. Dự án Cảng và khu đô thị Bắc Cái Bầu, phía Bắc đảo Cái Bầu, Vân Đồn với tổng vốn đầu tư dự kiến 25.200 tỷ đồng. Ảnh minh họa: QTV. Dự án Hồ chứa nước Đồng Dọng tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn có dung tích 9,52 triệu m3 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Edu. Dự án Tổ hợp du lịch SonaSea Dragon Bay (giai đoạn 1), tổng vốn đầu tư dự kiến trên 4.950 tỷ đồng sẽ được khởi công vào đầu năm 2018. Ảnh: Vietnamcondotel. Ngoài ra còn có Furama Hạ Long Việt Nam Resort & Vilas quy mô khách sạn đẳng cấp 5 sao trên 1.120 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Vccinews. Video: Đặc khu kinh tế Vân Đồn. Nguồn: VTV.

