Loạn giá tiền lì xì hình chó trước Tết Mậu Tuất 2018

Thị trường đổi tiền lì xì Tết đã bắt đầu nhộn nhịp dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018. Đánh vào tâm lý khách hàng “ham của lạ độc” và để lôi kéo người mua, nhiều chủ dịch vụ đổi tiền tung ra sản phẩm bắt mắt với mức giá cạnh tranh khốc liệt. Đáng chú ý nhất là các loại tiền hình chó 2018 dành riêng chonăm Mậu Tuất. Loại tiền này đang được tìm kiếm nhiều và có mức giá chênh lệch nhất.

Khảo sát những cửa hàng bán và điểm đổi tiền online tại Hà Nội, tiền hình con chó 2018 có hai dạng: tiền xu và tiền giấy. Trong đó, dòng tiền xu 5 đô la làm bằng niken, mạ vàng, có đường kính 39mm, dày khoảng 3mm. Hình chú chó ngoái đầu nhìn chủ được chạm khắc nổi trên đồng tiền có màu vàng óng, đường nét sắc sảo. Đồng tiền có dòng chữ “Year of the Dog”. Ngoài dòng mạ vàng, còn có thêm tiền xu mạ bạc với thiết kế tương tự. Hai loại tiền xu này đều được đặt trong hộp cứng khá chắc chắn, phía ngoài có dòng chữ “Tiền xu may mắn” và những câu chúc quen thuộc trong năm mới “An Khang - Thịnh Vượng”, “Tấn Tài - Tấn Lộc”.

Theo những lời rao bán, đồng xu này tượng trưng cho năm 2018, với ý nghĩa Trí – Dũng – Tài Lộc và may mắn. Chúng được các chủ hàng “hét” giá khá cao, dao động từ 200.000 – 500.000 đồng/cặp.

Xu mạ vàng in hình chú chó 2018 được rao bán nhiều trên thị trường với đủ mức giá khác nhau.

Ngoài ra, trên thị trường cũng xuất hiện tiền xu Đài Loan được làm từ chất liệu kẽm, mạ nhôm hoặc mạ đồng, phía trên có in hình chú chó và nhiều loại hoa xuân đẹp mắt. Giá của dòng xu Đài Loan “mềm” hơn, dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/cặp. Nhưng hiện cũng có những cửa hàng sẵn sàng rao bán xu Đài Loan với giá giảm tới 50%, ở mức 50.000 – 60.000 đồng/cặp.

Đồng xu Đài Loan độc lạ hút khách.

Thay vì phải chi vài trăm nghìn đồng để mua tiền xu in hình chó, thì người mua năm nay có nhiều lựa chọn ở dòng tiền giấy in hình chú chó của Úc, Mỹ, Belarus, Litva… Trong đó, tiền giấy kỉ niệm Belarus có giá bán rẻ nhất, 40.000 đồng/tờ, tiền con chó Litva rao bán 50.000 – 60.000 đồng/tờ.

Khá hoang mang khi chọn mua tiền lì xì Tết 2018 , chị Minh Anh (khu Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) cho hay: “Dù tiền lì xì năm nay đa dạng hơn, nhưng mức giá chênh nhau quá nhiều, thành ra, tôi vẫn lưỡng lự chưa mua được tờ nào”.

Lý giải về hiện tượng đủ mức giá tiền lì xì, chủ cửa hàng sưu tập, đổi tiền lẻ tại đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho hay: “Hiện nay, thị trường tiền lì xì Tết khá “loạn” do nguồn hàng xuất xứ, chất liệu khác nhau. Do đó, ngoài so sánh giá, khách cần tìm hiểu kỹ về chất liệu, kích thước sản phẩm. Hơn nữa, nếu để ý kỹ, các cửa hàng có mức giá bán tiền lì xì cao hơn thường tặng kèm một món quà cho khách. Bên cạnh đó, càng sát Tết, khả năng tâng giá mặt hàng đặc biệt này là khó tránh vì nhu cầu càng cao và lượng hàng khan hiếm hơn. Nếu mua với số lượng lớn, chỉ cần gọi điện trước 15 phút, sẽ có người mang tiền giao tận nhà, kể cả ngày 30 Tết và càng mua nhiều thì giá mua sẽ mềm hơn giá bán lẻ”.

Anh Thái Huỳnh (kinh doanh tiền tại khu vực Đống Đa) cho rằng các đồng tiền kỉ niệm này chỉ được phát hành dịp Tết, việc nhập về có giới hạn, trong khi nhu cầu của người dân mua làm quà tặng Tết cao, do đó khách thường có tâm lý đặt hàng sớm để tránh “cháy hàng”. Điều này khiến các chủ hàng được dịp đưa ra nhiều mức giá khác nhau để hút khách.