Trải nghiệm không gian sống hiếm có của căn hộ khu sân bay

Nằm trên trục đường “ngoại giao”

Trong khu vực sân bay, Novaland đã và đang phát triển gần 10 dự án, chiếm lĩnh các vị trí đắc địa trên trục đường “ngoại giao” Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, hoặc các tuyến giao thông thuận tiện như Hồng Hà, Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, Trương Quốc Dung.

Hiện nay, Novaland đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án Gardengate Residence và Orchard Garden tại khu sân bay, sẵn sàng chào đón khách hàng đến tham quan, trải nghiệm cuộc sống thật (hotline đăng ký: 0938 55 08 08).

The Prince Residence - Dự án đã bàn giao và “cháy hàng” tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Trỗi, ngay cạnh cầu Công Lý.

Gần công viên lớn - Tốt cho sức khỏe

Tọa lạc ngay cạnh các mảng xanh rộng lớn của công viên Gia Định (32 ha), công viên Hoàng Văn Thụ (11 ha) và mảng xanh của Quân Khu 7; cụm dự án Novaland tiếp cận nguồn không khí trong lành, mát mẻ, giúp cải thiện sức khỏe của cư dân trong khu vực. Bên cạnh đó, khu vực tập trung rất nhiều các trung tâm thể thao lớn, sân bóng đá, tennis, câu lạc bộ dưỡng sinh; rất thích hợp cho các thành viên trong gia đình rèn luyện sức khỏe.

Căn hộ khu sân bay của Novaland có “view” công viên cực đẹp, sẵn sàng cùng cư dân nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Dịch vụ dày đặc, thỏa mãn mọi nhu cầu

Tọa lạc tại khu sân bay, các dự án Novaland được bao bọc bởi đầy đủ các loại hình dịch cần thiết cho cuộc sống như: chợ truyền thống, siêu thị lớn, khu hành chính văn phòng, ngân hàng, bệnh viện, trường học, các khu vui chơi – giải trí đa đạng... Bên cạnh đó, các tiện ích nội khu sẵn có trong tất cả dự án của Novaland như: hồ bơi, BBQ, sân chơi trẻ em, trung tâm mua sắm… cũng đã đủ để giúp cư dân tận hưởng cuộc sống mà không phải đi xa.

Hồ bơi trong nhà – ngoài trời đẳng cấp và sang trọng tại dự án Novaland.

Quản lý chuyên nghiệp, an ninh cao

Tại Novaland, cư dân có thể sử dụng ứng dụng Nova Care trên smart phone, tablet để dễ dàng tương tác, nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ từ ban quản lý. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo dân cư luôn tận hưởng cuộc sống riêng tư, an toàn; hệ thống an ninh tại Novaland vô cùng chặt chẽ với công nghệ thẻ từ (chỉ cho phép cư dân lên tầng có căn hộ sở hữu và khu tiện ích chung), hệ thống camera an ninh, bảo vệ chuyên nghiệp luôn túc trực 24/24.

An toàn, tiện ích – Dự án Novaland khu sân bay được nhiều chuyên gia nước ngoài lựa chọn.

Ưu đãi lớn - Số lượng có hạn

Duy nhất trong 02 ngày 26 và 27/08/2017, Tập đoàn Novaland sẽ tổ chức cho khách hàng quan tâm đến tham quan và trải nghiệm cuộc sống thật tại căn hộ trong khu vực sân bay; đồng thời dành tặng 20 chỉ vàng, gói nội thất 300 triệu hoặc cam kết cho thuê 360 triệu cho khách hàng mua căn hộ với số lượng hạn chế:

Kingston Residence (146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ Q.Phú Nhuận), nằm ngay 02 mặt tiền đường huyết mạch, tiếp giáp công viên Hoàng Văn Thụ. Dự án đã cất nóc và sắp bàn giao. Ưu đãi áp dụng: tặng 20 chỉ vàng và gói nội thất 300 triệu đồng.

Golden Mansion (119 Phổ Quang, Q.Phú Nhuận), nằm giữa công viên Hoàng Văn Thụ và công viên Gia Định, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư trong không gian sống “xanh”. Dự án dự kiến bàn giao năm 2018. Ưu đãi áp dụng: tặng 20 chỉ vàng và gói hoàn thiện bếp 100 triệu đồng.

Newton Residence (38 Trương Quốc Dung, Q.Phú Nhuận), nằm ngay mũi tàu giao nhau giữa 3 mặt tiền đường Trương Quốc Dung - Nguyễn Trọng Tuyển - Nguyễn Văn Trỗi, và ngay cạnh công viên Hoàng Văn Thụ. Dự án dự kiến bàn giao năm 2019. Ưu đãi áp dụng: tặng 20 chỉ vàng và cam kết cho thuê 360 triệu đồng.