Thứ quả lạ núi rừng bóp nhẹ là nẻ thành ba

Thời gian gần đây, ở dọc ven tuyến đường đi lên huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) có khá nhiều người dân bày bán trái nẻ. Theo giải thích, do chỉ cần dùng tay tác động hoặc bóp nhẹ vào thì phần vỏ trái lập tức nứt nẻ nên người dân nơi đây gọi đó là trái nẻ. Qua quan sát, trái nẻ có kích cỡ nhỉnh như ngón tay út, vỏ có màu cam và mỏng, mọc thành chùm dài từ 15-30cm/chùm. Phần ruột bên trong của trái nẻ cũng có màu như vỏ ngoài nhưng đậm hơn và chia thành các múi, cơm mỏng, hạt màu trắng đục như hạt chanh. Khi ăn có vị chua pha chút ngọt ngọt thanh thanh. Do chỉ có ở một vài khu vực cho nên không chỉ người đồng bằng mà ngay cả nhiều người dân miền núi Quảng Ngãi khi được hỏi đều lắc đầu: "Chưa thấy loại trái này bao giờ". Một số người dân ở Trà Bồng cho biết, trái nẻ mọc hoang dã trong rừng và chín thường vào tầm từ tháng 8 đến tháng 9. Cứ vào sáng sớm, một số người dân trong các bản làng thường đi tìm hái mang về, buộc thành từng chùm nhỏ và bán với giá từ 3.000-5000 đồng/chùm. Tuy chỉ là loại trái ăn chơi cho vui, thế nhưng do mùi vị chua ngọt lạ hấp dẫn nên có rất nhiều người trong vùng hoặc người đi đường ghé lại mua, đặc biệt là các nữ sinh. "Hôm nào ít thì tôi bán 15-20 chùm/buổi, có hôm bán đắt được hơn 30 chùm/buổi, với giá là 6.000 đồng/chùm", bà Trần Thị Nhiêu bày tỏ.

