Sốt rau rừng giá 120k/mớ cũng không có mà bán

Trước đây, người thành phố khá xa lạ với những món rau rừng này, thậm chí sợ không dám ăn vì độc tố. Vốn dĩ đó là món ăn của những người dân quê, nhưng vài năm trở lại đây, do khoảng cách vùng miền được thu hẹp, du lịch phát triển và nhu cầu ăn thực phẩm sạch của người dân nên rau rừng đã trở thành món ăn ưa chuộng, đặc sản nơi phố thị với giá thành cao chót vót.

Những loại rau này không bán ngoài chợ như những loại nông sản khác, rau rừng thường được bán theo đơn đặt sẵn hoặc trong những cửa hàng thực phẩm sạch. Để có món rau này trên mâm cơm, các chị em nội trợ Việt phải bỏ ra cả trăm nghìn, mà đôi khi muốn cũng không có hàng mua vì sản lượng khá khiêm tốn.Chia sẻ với PV, anh Thao – quản lý page online chuyên cung cấp rau sạch trên địa bàn Hà Nội cho biết: “Rau rừng được các chị em nội trợ lựa chọn khoảng từ hai năm trở lại đây, trước đó gần như rau rừng nhập về Hà Nội chỉ cung cấp bán buôn cho các nhà hàng, quán nhậu. Thường, các loại rau rừng đều phải đặt mối từ người dân vùng núi, cũng may gia đình có người nhà ở vùng núi Sơn La nên việc lấy rau cũng không quá khó khăn. Nhiều loại rau ở quê họ còn không ăn, chỉ mọc dại ngay bờ rào như rau tầm bóp, nhưng về đến Hà Nội trở thành đặc sản”.

Hiện tại ở Hà Nội, các loại rau rừng có giá khá cao. Ví dụ rau bò khai (rau da hiến) có giá khoảng 80.000 – 120.000 đồng/kg, rau sắng (rau ngót rừng) có giá 85.000 – 100.000 đồng/kg, rau tầm bóp 40.000 đồng/kg, rau pắc khỉ 60.000 đồng/kg, măng sặt có giá 40.000 đồng/kg,…Theo anh Thao: “Mặc dù giá rau rừng có cao gấp 8 – 10 lần so với các loại rau thông thường khác ở chợ, thế nhưng nhiều khi sản lượng về ít, chỉ đủ cung cấp cho các nhà hàng đặt mối buôn. Đều đều mỗi tuần 2 chuyến xe rau chở từ Sơn La về, trung bình mỗi ngày page cũng nhận được vài chục đơn hàng, tiêu thụ khoảng trên dưới 50kg, không tính bán buôn. Nhiều gia đình có điều kiện còn mua rau trữ sẵn, mỗi lần lấy vài kg; biếu rau rừng làm quà cũng là dịch vụ mới được page triển khai và được khá nhiều khách hàng lựa chọn”.

an toàn thực phẩm

Rau cải mèo có vị ngon đặc trưng và giòn nên khá phong phú về cách chế biến, có giá mềm hơn so với các loại rau rừng khác. Ảnh: H.N

Lý do rau rừng được săn đón cũng bởi do nhu cầu cuộc sống đang được nâng cao và các loại thực phẩm buôn bán ngoài chợ không đảm bảo được vệ sinh. Chị em nội trợ tìm đến rau rừng để giải tỏa nỗi lo không thuốc trừ sâu, không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng.Chị Nhật Trang (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết: “Rau rừng ăn có vị ngọt và thơm hơn so với các loại rau khác. Cải mèo xào bò là món khoái khẩu của gia đình tôi, nhưng mua rau đắt ngang bằng mua thịt nên cũng thi thoảng mới đổi bữa một lần”.