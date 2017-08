Ngày đầu mở bán Bphone 2: Không khí tĩnh lặng bất ngờ

Theo thông tin công bố, hôm nay, 19/8 sản phẩm Bphone 2 của Bkav sẽ được mở bán trên toàn hệ thống Thế Giới Di Động. Tuy nhiên, tại các siêu thị Thế Giới Di Động trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), điện thoại made in Vietnam Bphone 2 vẫn chưa hề xuất hiện. Không khí tại siêu thị Thế Giới Di Động trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) sáng nay khá vắng vẻ. Sản phẩm Bphone 2 chưa có mặt tại đây như thông tin công bố. Tại nhiều siêu thị Thế Giới Di Động trên địa bàn quận Thanh Xuân, sản phẩm Bphone 2 đã xuất hiện trên kệ hàng từ tối 18/8. Tuy nhiên, theo nhân viên bán hàng tại siêu thị Thế Giới Di Động trên đường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) rất ít người đến trải nghiệm sản phẩm. Siêu thị này cũng chỉ có sản phẩm Bphone 2 để khách hàng trải nghiệm chứ chưa có sản phẩm để bán dù đã có tới hơn 30 người đặt hàng. Tại siêu thị Thế Giới Di Động trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), cũng đã có sản phẩm Bphone 2 để khách hàng trải nghiệm. Tuy nhiên, không khí tại siêu thị này cũng không khác gì so với những ngày thường. Lượng khách hàng có mặt tại siêu thị chỉ vừa phải… …và phần lớn đều quan tâm đến những sản phẩm điện thoại di động khác chứ không phải Bphone 2. Kệ trưng bày sản phẩm Bphone khá khiêm nhường so với các sản phẩm khác. Có vẻ như các nhân viên tại hệ thống Thế Giới Di Động cũng chưa nắm rõ các chức năng của sản phẩm Bphone 2. Khi được hỏi về việc sử dụng phầm mềm diệt virus (một trong những công cụ được nhà sản xuất Bkav nhấn mạnh trong buổi ra mắt sản phẩm) nhân viên tại siêu thị Thế Giới Di Động trên đường Nguyễn Trãi tỏ rõ thái độ lúng túng. Ghi nhận tại siêu thị Thế Giới Di Động trên đường Nguyễn Trãi, đã có khách hàng đặt trước nhưng muốn nhận được sản phẩm, khách sẽ phải chờ một vài ngày nữa. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều siêu thị Thế Giới Di Động khác. Trước đó, ngày ra mắt sản phẩm Bphone 2 đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Với những thông tin rầm rộ về sản phẩm được công bố trong và sau ngày ra mắt, người tiêu dùng đã không còn quá tò mò đối với sản phẩm này.

