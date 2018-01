Sa đại án ngàn tỷ: Trầm Bê xin căn nhà, Hứa Thị Phấn đòi ô tô

Nữ đại gia ốm nặng vẫn đòi Maybach, penthouse

Liên quan đến vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau là Ngân hàng VNCB), nữ đại gia Hứa Thị Phấn (cựu lãnh đạo ngân hàng này) mặc dù bệnh nặng nhưng từ năm 2013 đến nay liên tục có đơn tố cáo và kiến nghị với các ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch; Phạm Đăng Quan, Tổng giám đốc Công ty Phương Trang và nhóm Phương Trang.

Cụ thể, năm 2009, khi bà Phấn phải đi lại bằng xe lăn, ông Luận đưa chiếc xe ôtô Mayback, BKS 51A-048.99 cho bà Phấn sử dụng để đi lại cho thuận tiện; đáp lại, bà Phấn đã giao căn hộ penthouse tại Tòa tháp Topaz 1, Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh (có giá trị cao hơn chiếc xe) và làm thủ tục sang tên cho ông Luận. Tuy nhiên, đến nay ông Luận vẫn không sang tên chiếc xe ôtô cho bà Phấn.

Bà Hứa Thị Phấn xin lại siêu xe và biệt thự tiền tỷ.

Kết quả xác minh của cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy, siêu xe Mayback hiện vẫn thuộc sở hữu của Công ty Thiên Tân; việc bà Hứa Thị Phấn chiếm giữ chiếc xe này là không có căn cứ.

Ông Trầm Bê xin lại nhà

Ngày 10/1/2018, tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và đồng phạm, bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Sacombank) đã xin HĐXX xem xét lại quyết định kê biên tài sản đối với 2 căn nhà.

“Một căn nhà của chị vợ bị cáo, một căn còn lại của vợ chồng bị cáo nhưng căn nhà trị giá không có bao nhiêu tiền, chỉ có mười mấy tỷ thôi, xin được trả lại”, bị cáo Trầm Bê đề nghị.

Theo cáo trạng, cá nhân ông Trầm Bê sau khi bị bắt, CQĐT đã kê biên các quyền sử dụng đất tại số 591 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM và quyền sử dụng đất số 601 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, TP.HCM do ông làm chủ.

Ông Trầm Bê xin được giải tỏa kê biên 2 căn nhà.

Mẹ siêu lừa Huyền Như đòi lại biệt thự 43 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng, mẹ ruột của bị cáo này là bà Nguyễn Thị Lang (64 tuổi) đã có đơn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tuyên trả lại cho bà biệt thự 43 tỷ đồng mà bản án của TAND TP.HCM tuyên kê biên, tịch thu.

Theo đơn của bà Lang, sở dĩ bà đề nghị được tham gia tố tụng là bởi bà là người đang đứng tên sở hữu hợp pháp đối với các bất động sản là Villa H2 thuộc dự án Nam Hải Resort (Quảng Nam) mà bà đã ký hợp đồng từ 1/4/2009. Tuy nhiên, các tài sản trên đã bị TAND TP.HCM tuyên tịch thu trong vụ án của Huyền Như.

“Đây là tài sản riêng của tôi, không liên quan gì đến tài sản của con tôi là Huỳnh Thị Huyền Như. Tôi mua căn nhà này trước thời điểm con tôi thực hiện hành vi phạm tội”, lời bà Lang trong đơn.

Bà Lang cho rằng, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, do lo sợ bị các chủ nợ đến xiết tài sản của gia đình nên Huyền Như đã đề nghị cơ quan điều tra phong tỏa nhiều tài sản bao gồm cả khu biệt thự này.

Tài sản trên là 1 trong số 12 bất động sản mà bản án của TAND TP.HCM xác định là tài sản của Huyền Như (được định giá 43 tỷ đồng).

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa.

Trước đó, Huyền Như cũng đã có đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét để mẹ của mình được nhận lại biệt thự trên để có điều kiện mưu sinh và nuôi cháu ngoại (cũng là con của Huyền Như).

Em gái Giang Kim Đạt đòi lại 21 bất động sản

Sáng 17/8/2017, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong đại án tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines).

Trước đó, tòa tuyên phạt bị cáo Giang Kim Đạt (SN 1977, cựu quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines) án tử hình vì tội tham ô tài sản và Rửa tiền.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Giang Kim Đạt bác toàn bộ quy kết của tòa án cấp sơ thẩm. Ngoài ra, anh ta cũng cho hay, mình không nhờ bố đẻ mở tài khoản để nhận tiền hưởng lợi từ các công ty mua bán tàu thủy. Tiền mua nhà ở nước ngoài cũng là tiền túi của bị cáo.

Trong phiên tòa phúc thẩm này, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Giang Thu Vân - em gái Giang Kim Đạt cũng kháng cáo đòi lại 21 bất động sản.

Đại án nghìn tỷ: Bị cáo xin đòi lại xe Bentley 3,5 tỷ

Tháng 12/2015, tại phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến đại án khiến Agribank thất thoát gần 2.500 tỷ đồng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) xin cơ quan chức năng trả lại chiếc Bentley trị giá 3,5 tỷ đồng bởi xe này được mua bằng tiền của gia đình.

Bị cáo Phạm Thị Bích Lương.

Bị cáo Lương phân trần chiếc xe này là nhờ đối tác mua hộ chứ không phải nhận dưới dạng quà tặng như cáo buộc.

Vợ ông Huỳnh Ngọc Sĩ đòi lại 2 căn nhà đã bị kê biên

Ngày 30/8/2011, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (58 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây) xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Phiên tòa mở theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án của bị cáo. Đồng thời, bà Phan Thị Lịch Sa (vợ của bị cáo Sĩ) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tòa phúc thẩm tuyên hủy bỏ lệnh kê biên đối với 2 căn nhà ở địa chỉ số 37 đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3 và 350 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TPHCM mà cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kê biên trong quá trình điều tra vụ án.

HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã xử đúng khi kê biên 2 căn nhà. Nhưng do bà Sa đã nộp 3 tỷ đồng thi hành án (trong số hơn 5 tỷ đồng ông Sĩ phải nộp) mà giá trị thực của các căn nhà đến hơn 10 tỷ. Vì vậy, chỉ cần kê biên một căn cũng đủ đảm bảo thi hành án.