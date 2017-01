Quỹ Vì tầm vóc Việt đồng hành cùng chương trình Tết ý nghĩa

Đây là chương trình an sinh xã hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng mọi cá nhân, đoàn thể doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đóng góp hướng về người nghèo nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc

Ý thức được đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giữ gìn phong tục, truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc, là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách, đạo lý uống nước nhớ nguồn; là dịp để các đơn vị, cá nhân thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ đối với các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ, trẻ em nghèo vùng dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa… Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã tích cực tham gia và đóng góp mạnh mẽ, chung tay chuẩn bị 1.000 phần quà (01 túi quà gồm 02 bánh chưng, 01 hộp mứt Tết cùng 5 kg gạo) gửi cho những đồng bào còn khó khăn trên toàn quốc.

Bà Trần Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng 200 triệu đồng cho chương trình.

Sau đó, Ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức 2 đoàn đi trao tặng quà Tết của chương trình trực tiếp cho đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ, thiên tai thuộc 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và trẻ em dân tộc nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Điện Biên. Dự kiến, tại mỗi tỉnh sẽ có 250 suât quà được trao.

Các cán bộ, chiến sĩ Trường sĩ quan lục quân 1 tham gia gói bánh chưng tại chương trình.



Tại buổi lễ khai mạc, phát động chương trình, bà Trần Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao 200 triệu đồng ủng hộ cho chương trình và cho biết: “Khởi đầu với mong ước Vì hạnh phúc đích thực của con người, đem lại những giá trị đích thực, bền vững, những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng và xã hội của bà Thái Hương - Chủ tịch sáng lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, trong năm qua và thời gian tới, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Với việc trao tặng 200 triệu đồng để đồng hành cùng chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết", chúng tôi mong muốn đem đến những tình cảm ấm áp, những sự sẻ chia ngọt bùi nhân dịp Tết đến Xuân về cho những em nhỏ, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thể hiện mong muốn cao đẹp của người sáng lập Quỹ cùng như của toàn thể cán bộ, nhân viên của Quỹ nhằm góp phần xây dựng những giá trị đích thực, vì cộng đồng.”.

Các đại biểu tham dự chương trình Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết.

Mới đây nhất, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, phối hợp cùng Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty mía đường Nghệ An (NASU) đã trao tặng hơn 2.500 suất quà trị giá 1 tỷ 750 triệu đồng (mỗi suất là 300.000 đồng và 1 thùng sữa tươi sạch TH true MILK" cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An nhằm hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Trước đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng trao tặng 30.000 suất quà trị giá hơn 600 triệu đồng cho các tình nguyện viên hiến máu trong chương trình thiện nguyện Ngày Chủ Nhật đỏ 2017 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức.