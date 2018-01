Nữ thạc sĩ chơi liều: Ôm 2 vạn gốc lan hồ điệp bán Tết

Vừa đi một vòng quanh vườn hoa lan hồ điệp , chị Hằng Ruby (sinh năm 1987) ở Gia Lâm, Hà Nội khoe: “Năm nay lan hồ điệp đẹp, nụ đều và hoa nhiều màu hơn năm trước nên chắc chắn sẽ đắt khách hơn”.



Chị Hằng Ruby kể, chị vốn là một thạc sĩ nông nghiệp làm việc cho một cơ quan nhà nước với chuyên ngành liên quan đến chọn tạo giống cây trồng. Thế nhưng, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, ngoài niềm đam mê sưu tập và trồng các loại hoa hồng nội ngoại, chị còn yêu thích kinh doanh nên đã lấy thêm bằng cử nhân kinh tế để có thể theo đuổi đam mê của mình.

Sau khi có trong tay bằng thạc sĩ nông nghiệp và cử nhân kinh doanh, chị bắt đầu dành thời gian sưu tập các giống hoa hồng nội, hoa hồng ngoại để trồng trong vườn nhà. 2 năm trở lại đây, ngoài công việc chính của mình, dịp Tết chị còn buôn bán thêm các loại hoa, vừa thực hiện niềm đam mê kinh doanh, vừa kiếm tiền tiêu Tết .

Thành công với công việc bán lan vào dịp Tết năm ngoái nên năm nay, chị Hằng quyết định ôm 20 gốc lan hồ điệp bán tiếp. Vào dịp Tết Nguyên đán, hoa là một trong những mặt hàng đắt khách nhất, nhà nào cũng mua về chơi Tết. Mấy năm gần đây, với thị trường hoa Tết thì mai, đào bắt đầu bão hòa, thay vào đó khách dần ưa chuộng các loại lan hơn. Không chỉ đẹp, đa sắc màu, hoa lan còn chơi được rất lâu, đặc biệt phù hợp để làm quà biếu tặng.



Nhận thấy tiềm năng của hoa lan , lại biết một trung tâm gần nhà có nghiên cứu trồng loại lan hồ điệp cấy mô nên Tết Nguyên đán năm 2017, chị quyết định mua cả vườn lan của trung tâm đó để bán lại.

Vườn lan có tổng 1,5 vạn gốc lan hồ điệp, một con số không hề nhỏ đối với dân kinh doanh không chuyên như chị, song vì có máu kinh doanh nên chị quyết làm.

Toàn bộ tiền hai vợ chồng tích cóp được dồn hết vào đặt cọc. Sau đó, chị bắt đầu lên kế hoạch rao bán lẻ và bán buôn trên các trang online, nhận ship lan đi toàn quốc.

Chị cho biết thị trường hoa lan mấy năm nay bắt đầu được ưu chuộng nên rất hút khách

Kết quả khá bất ngờ, chỉ trong vòng hơn 20 ngày, toàn bộ 1,5 vạn gốc lan hồ điệp đều được khách khuân hết sạch, thậm chí trước Tết Nguyên đán 2017 một tuần, lan “cháy hàng”, khách hỏi nhưng chị không còn để bán.

Chị Hằng Ruby cho biết, lan hồ điệp trên thị trường phần lớn là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, tuy hoa to, cành nhiều nụ nhưng do trồng ở Trung Quốc, khí hậu khác biệt nên cây thường yếu hơn, khi xuất sang Việt Nam, do không hợp nên hoa hay rụng, nụ không nở được.

Còn lan hồ điệp cấy mô ở Việt Nam tuy hoa nhỏ, cành không sai nụ nhưng thân cây mập, chắc khỏe. Hoa nở đẹp, bền, chơi cả tháng và nở tới nụ cuối cùng. Đặc biệt, giá lan hồ điệp của Việt Nam chỉ tương đương lan Trung Quốc. Do đó, khách buôn và khách lẻ rất chuộng, lan bán cũng nhanh hết hàng hơn.

Chia sẻ về khoản lợi nhuận sau khi bán hết 1,5 vạn gốc lan, chị Hằng Ruby nói: “Thực ra, trong số 1,5 vạn gốc lan tôi bán thì có khoảng 70% số lan là bán buôn, còn 30% thì bán lẻ nên lời lãi không được mấy. Song số tiền kiếm được cũng thừa sức lo một cái Tết dư giả cho gia đình”.

Năm nay, với số lượng 2 vạn gốc lan đang vào nụ và một lượng đã bung hoa, chị hy vọng sẽ kiếm được khoản tiền nhiều hơn năm ngoái

Tuy nhiên, hơn 20 ngày buôn bán, ngày nào chị cũng phải dậy từ 3h sáng, tối 12h mới được đi ngủ, cơm thì bữa đói bữa no. Bởi, giờ hành chính chị vẫn phải hoàn thành công việc ở cơ quan, chỉ tranh thủ được những lúc rảnh.

Cũng may, chị xuất bán lan tại vườn, khách quanh Hà Nội có thể đánh xe đến lấy, chị cho người đếm đủ lan rồi thu tiền. Khách ở các tỉnh xa thì chị thuê vận chuyển, tiền vận chuyển khách phải trả nên công việc cũng đơn giản hơn.

“Mùa Tết năm ngoái có thể coi là thành công, kiếm được khoản tiền kha khá nên Tết năm nay tôi quyết ôm 2 vạn gốc lan hồ điệp bán tiếp”. Chị Hằng Ruby tiết lộ, lan năm nay không chỉ đẹp mà còn có tới 20 loại khác nhau với đủ các màu vàng, trắng, tím, cam,... Tầm này khách đã đặt mua buôn khá nhiều.

“Theo dự tính, nếu cứ đắt hàng như năm ngoái, bán hết vườn lan 2 vạn gốc này thì tôi kiếm được gấp rưỡi năm ngoái”, chị tiết lộ.

Chị Hằng Ruby cũng bật mí, lan hồ điệp có thể chơi đến 3 tháng. Song, lan mua về cần để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Cần tưới ít nước (5-7 ngày tưới 1 lần), khi tưới nước thì chỉ tưới dưới gốc, không tưới lên trên hoa. Với lan hồ điệp Việt Nam, khi chơi xong hoa, cây có thể đem trồng bình thường để những năm sau có thể ra hoa tiếp.