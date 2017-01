Hoa Tết vùng lũ bắt đầu ra phố với giá... “trên trời“

Sáng 19/1, dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết thế nhưng dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng, khu vực quy hoạch bán hoa Tết lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, số lượng các quầy đăng ký mang hoa kiểng tới bày bán ước đã kín hơn một nửa. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người dân đi ngắm và mua hoa kiểng chưng Tết đang có mặt tại đây thì chủng loại, số lượng, độ đẹp của hoa, trái kiểng... bày bán năm nay có phần kém hơn các năm trước. "Tôi tưởng mấy đợt lũ dồn vừa rồi phá tan hoang hết rồi, chứ còn được như thế này là quá tốt rồi", ông Bùi Hồng Nguyên (41 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) đang đi dạo xem hoa tại đây bày tỏ. Qua quan sát của phóng viên Dân Việt, tại thời điểm này, được bày bán và chiếm nhiều nhất là hoa mai lớn, nhỏ của người dân trong tỉnh và từ nơi khác đưa về; kế đến là cúc. Bên cạnh đó nhiều loại cây trái kiểng để trưng bày trong nhà từ các tỉnh phía Nam cũng có mặt, như: thanh long chậu, phật thủ... Nói về giá, nhiều người bán cho biết: "Do bị hư hại nhiều vì các đợt mưa lũ vừa qua nên giá hoa Tết năm nay cao hơn nhiều so với năm trước". Ngay cả hoa cúc, vốn được người dân Quảng Ngãi trồng để cung cấp cho các tỉnh thành lân cận, cũng có giá khá "chát". Chậu cúc to thế này được ra giá trên 1 triệu đồng/chậu Theo đó, với những chậu cúc to, nụ nhiều và đều... được ra giá từ 1-1,4 triệu đồng/chậu, đắt hơn gấp 2-2,5 lần so với năm trước. Còn mai kiểng tuỳ kích cỡ mà có giá dao động từ 250.000 - 1,2 triệu đồng/chậu. Cá biệt không ít cây mai có thế đẹp được rao bán trên 60 triệu đồng. Thanh long chậu từ 1,5-3,5 triệu đồng/chậu...

