Những sự thật không tưởng về huyền thoại Warren Buffett

Warren Buffett là một nhà từ thiện hào phóng đã quyên góp hơn 27 tỷ đô la trong thập kỷ qua.



Là tỷ phú được biết đến với thói quen tiết kiệm có thể nói tới như thói quen ăn sáng hằng này tại McDonald và khăng khăng duy tri việc sử dụng điện thoại lật.

Tỷ phú Warren Buffett.

Với trị giá ròng hơn 87 tỷ USD, "Oracle của Omaha" hiện là người giàu thứ ba trên thế giới - nhưng ông lại là một người vô cùng bình thường.

Ngôi nhà khiêm tốn của tỷ phú Warren Buffett ở Nebraska chỉ có giá trị bằng 0,001% tổng tài sản của ông và ông không bao giờ chi tiêu nhiều hơn 3,17 USD cho bữa ăn sáng hàng ngày tại McDonald's.

Với những người biết đến Buffet từ lâu, sự thành công của ông không có gì đáng ngạc nhiên: ở tuổi 11 ông đã bắt đầu chơi cổ phiếu và thu được số tiền tương đương 53.000 đô la Mỹ khi ông chỉ mới 16 tuổi.

Tuy vậy Buffett không chỉ là một bậc thầy trong việc kiếm tiền - ông còn là một nhà từ thiện lớn. Mặc dù ông chỉ bắt đầu quyên góp khi đã lớn tuổi và chủ yếu do được khuyến khích bởi người vợ đầu tiên, Buffett tới nay vẫn được xem là một trong những nhà từ thiện nhân ái nhất trên thế giới, đã đóng góp hơn 27 tỷ đô la trong thập kỷ qua.

1. Trong khi các bạn học ở trường tiểu học của ông mơ về các giải đấu lớn và Hollywood, Buffett 10 tuổi đã ăn trưa với một thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Sự nghiệp huyền thoại của Buffett bắt đầu từ năm 10 tuổi khi ông đang trên chuyến đi đến thành phố New York cùng cha mình.

Ăn tối với một thành viên của NYSE đã giúp cậu bé Buffett lúc bấy giờ nảy ra những ý tưởng về đầu tư và tiền tệ.

2. Ông mua cổ phiếu đầu tiên của mình ở tuổi 11.

Anh ấy đã mua nhiều cổ phần của Công ty Dịch vụ ưu tiên Thành phố với giá 38 đô la.

3. Khi Buffett còn thiếu niên, ông đã kiếm được khoảng 175 đô la một tháng - nhiều hơn giáo viên của ông (và hầu hết người lớn lúc bấy giờ).

Ông làm được điều này bằng cách giao báo cho tờ Washington Post.

4. Ông đã tích lũy được số tiền tương đương là 53.000 đô la Mỹ vào thời điểm ông mới 16 tuổi.

Giao báo chỉ là một trong số các công việc mà Buffett làm khi còn thiếu niên: Ông đã bán bóng golf và tem, đánh xe, thiết lập máy chơi pinball và biến một con ngựa thành một sân chơi sinh lợi.

5. Ông từng bị từ chối bởi Harvard.

Buffett khá tự tin rằng ông thành công trong buổi phỏng vấn tuyển sinh và thậm chí còn nói với một người bạn, "Vào Harvard với tôi đi."

Khi bị từ chối và buộc phải tìm nơi khác, ông đã theo học tại Đại học Columbia, nơi chỉ yêu cầu một đơn đăng ký và không cần phỏng vấn.

6. Thần tượng của ông đã từ chối thuê ông làm việc

Buffett ban đầu muốn làm việc với thần tượng của mình, và là tác giả của cuốn sách "The Intelligent Investor", Benjamin Graham, nhưng Graham đã từ chối ông vì ông không phải là người Do Thái (Graham muốn giữ lại một vị trí tại công ty của ông cho người Do Thái, vì lúc đó người Do Thái rất khó tìm được công việc tại phố Wall).

Buffett không chấp nhận sự từ chối và tiếp tục đưa ra những ý tưởng cho đến khi Graham thuê ông

7. Buffett đã bỏ ra 100 đô la để tham dự khóa học của Dale Carnegie về kỹ năng phát biểu trước công chúng.

Khi ông 21 tuổi, Buffet rất sợ phát biểu trước công chúng. Cuối cùng khóa học lại là một sự đầu tư xứng đáng, vì nó giúp ông cầu hôn với vợ của mình.

8. Ngôi nhà của ông là một căn hộ năm phòng ngủ khiêm tốn ở Omaha, Nebraska, ông đã mua vào năm 1956 với giá 31.500 đô la.

Nếu bạn muốn trở thành người hàng xóm của Buffett, ngôi nhà phía bên kia đường có giá khoảng $ 2.15 triệu.

9. Buffett không có máy tính trên bàn làm việc, và ông chọn sử dụng điện thoại lật chứ không phải điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, ông có một cuốn Bách khoa toàn thư trên kệ.

10. Trên thực tế, ông chỉ gửi duy nhất một email trong cuộc đời mình, đến Jeff Raikes của Microsoft.

11. Buffet thích chơi bài, ông chơi khoảng 12 tiếng một tuần.

Đôi khi, bạn chơi bài của ông là Bill Gates.

12. Ông dành 80% thời gian trong ngày để đọc sách.

Khi không chơi bài, ông sẽ đọc sách. "Tôi chỉ ngồi trong văn phòng và đọc cả ngày," ông nói.

13. Buffet uống một lượng lớn Coca-Cola mỗi ngày.

Ông trùm kinh doanh là một người nghiện thực phẩm không lành mạnh: "Nếu tôi ăn 2700 calo một ngày thì một phần ba số đó là Coca-Cola, tôi uống Coca mỗi ngày."

Ông cũng có thói quen ăn mặn, và sẽ không ngần ngại thưởng thức một bát kem to cho bữa sáng.

14. 99% tài sản của Buffett có được sau sinh nhật lần thứ 50 của ông.

15. Trong số các huyền thoại đầu tư, Buffett có kỷ lục về lâu nhất để đánh bại thị trường.

16. Giá trị tài sản ròng của Buffett lớn hơn GDP của Uruguay.

GDP của Uruguay năm 2014 ước tính là 57.471.277.325 đô la.

17. Mặc dù Buffett tiêu dùng tiết kiệm, ông lại cho đi một cách rất hào phóng. Trong năm 2010, ông hợp tác với Bill và Melinda Gates để thành lập Quỹ cam kết, một sáng kiến yêu cầu những người giàu nhất thế giới ký cam kết dành phần lớn tài sản của họ cho hoạt động từ thiện.

Tính đến tháng 6 năm 2016, hơn 154 cá nhân giàu có đã ký kết cam kết, bao gồm Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg và Larry Ellison.

18. Buffett đã hiến gần 30 tỷ đô la - số tiền cao thứ hai (theo kế hoạch của Bill Gates).

19. Trong năm 2013, Buffett kiếm được trung bình 37 triệu USD mỗi ngày - đó là điều mà Jennifer Lawrence kiếm được trong một năm.

Theo Forbes, Jennifer Lawrence là nữ diễn viên được trả lương cao thứ hai vào năm 2013, và ước tính cô đã kiếm được 34 triệu đô la trong năm đó.

Vào năm 2013, Warren Buffett thu được 37 triệu đô la mỗi ngày.

20. Vào tháng 7 năm 2016, Buffett đã phá kỷ lục cho riêng mình khi ông tặng 2,9 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện khác nhau, bao gồm Quỹ Bill và Melinda Gates và Quỹ Susan Thompson Buffett, được đặt tên theo người vợ quá cố của ông.

21. Vị tỷ phú này kiếm được 100.000 đô la một năm tại Berkshire Hathaway - và chi tiêu khá tiết kiệm

22. Nhiều người thích thú và sẵn sàng chi hàng triệu đô la để ăn trưa với Buff.

Buffett đã bán đấu giá bữa ăn trưa từ năm 2000 tại sự kiện từ thiện của ông cho GLIDE Foundation.

Người đấu giá cao nhất sẽ được phép đưa 7 người cùng ăn cơm trưa với Buff tại Quán Bít tết Smith & Wollensky ở Manhattan. Người chiến thắng gần đây nhất đã trả $ 3,456,789.

23. Ông không nghĩ thành công được đo lường bởi tiền bạc: "Tôi đo lường thành công bởi số người yêu quý tôi. Và cách tốt nhất để được yêu là phải đáng yêu ".