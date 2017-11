Những đại gia Việt đăng đàn tại APEC CEO Summit là ai?

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người sáng lập kiêm CEO hãng hàng không tư nhân Vietjet (Vietjet Air). Bà Thảo từng học tập tại Nga, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam và nước ngoài, trong các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, hàng không, bất động sản, tiêu dùng. Ảnh: Internet. Bà Phương Thảo từng là thành viên Ban Giám đốc của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam trước khi gia nhập Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) với cương vị Phó chủ tịch HĐQT. Ảnh: forbesvietnam.com.vn. Trong danh sách của Forbes, bà Thảo hiện là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Tài sản của bà hiện là 1,94 tỷ USD, tăng so với 1,2 tỷ USD khi lần đầu xuất hiện trong danh sách này hồi tháng 3. Ảnh: hdbank.com.vn. Tại APEC CEO Summit lần này, bà sẽ thảo luận trong phiên “Kết nối để phát triển”, cùng CEO Alpha King - Chan Min Simon, Phó giám đốc Global Leverage thuộc Walmart International – Scott Price và Jin Liqun – Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB). Ảnh: VietJet/Bloomberg. 2. Bà Dương Thị Mai Hoa

Bà Dương Thị Mai Hoa (SN 1969), tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Brussels – Vương quốc Bỉ. Bà cũng là thành viên của hiệp hội Kiểm toán viên công chứng Anh quốc (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) từ tháng 9/2010. Ảnh: Tuổi trẻ. Bà Hoa từng có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán tại các công ty 100% vốn nước ngoài, chi nhánh của các Tập đoàn đa quốc gia và chi nhánh của các ngân hàng quốc tế lớn trên thế giới hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: forbesvietnam.com.vn. Sau gần 1 năm gắn bó với Maritime Bank, bà Hoa về đầu quân cho tập đoàn của tỷ phú trẻ Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Vào giữa tháng 2/2014, bà Dương Thị Mai Hoa được bà Lê Thị Thu Thủy chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc (TGĐ) Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Cafeland. Tại APEC CEO Summit 2017, bà Dương Thị Mai Hoa sẽ là khách mời trong phiên về Người tạo việc làm mới. Ảnh: Soha. 3. Bà Thái Hương

Bà Thái Hương (SN 1958) - Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa TH (THmilk), dù mới chỉ tham gia vào lĩnh vực sữa từ năm 2009 nhưng đã tạo được nhiều dấu ấn với ngành sữa Việt Nam.Năm 2015, bà là một trong hai nữ doanh nhân lọt top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Ảnh: Zing. Ngoài cương vị Chủ tịch của TH True Milk, bà Hương còn là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng TMCP Bắc Á - ngân hàng do bà sáng lập năm 1994. Thoibao.toay. Tại APEC CEO Summit, bà Thái Hương sẽ tham gia đối thoại về " Sử dụng hiệu quả Tài nguyên và Tăng trưởng bền vững ". Ảnh: Zing 4. Ông Nguyễn Đức Thuấn

Ông Nguyễn Đức Thuấn (SN 1957) hiện đang nắm giữ chức vụ chủ tịch HĐQT TBS Group kiêm Chủ tịch Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam. Theo số liệu mới nhất được công bố, vốn điều lệ TBS hiện đạt 770 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Đức Thuấn nắm giữ 70% cổ phần. Ảnh: TBS Group. Ngoài ra, ông Thuấn cũng nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu VPS của CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam, tương đương 20,23% vốn điều lệ và là Thành viên HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Đức Thuấn người sáng lập TBS Group sẽ tham gia thảo luận về chủ đề Tương lai của công việc. Ảnh: báo Hòa Bình.

