Những công việc ít người biết nhưng lương cao bất ngờ

Tư vấn phong thuỷ - Thu nhập ước tính hàng năm: 20.000 USD - 250.000 USD

Phong thuỷ là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người . Nếu có kiến thức về phong thuỷ và muốn giúp người khác tìm thấy sự cân bằng giữa các yếu tố trên thì bạn có thể coi đây là một nghề. C ông việc của các nhà tư vấn phong thuỷ sẽ tới nhà, văn phòng của khách hàng và đưa ra lời khuyên về bài trí mọi thứ từ nội đến ngoại thất nhằm mang lại sự hài hoà, may mắn cho gia chủ. Những người làm nghề này thậm chí có thể kiếm hàng triệu USD mỗi năm từ các khách hàng giàu có và người nổi tiếng. Nhà châm cứu cho thú cưng - Thu nhập ước tính hàng năm: 88.770 USD

Thuật châm cứu không chỉ dành cho con người, nhiều chuyên gia thú y cũng được cấp chứng chỉ để châm cứu cho thú cưng. Họ phải hoàn thành chương trình học về thú y trước khi thi lấy chứng chỉ này. Theo Bộ lao động Mỹ, công việc này mang lại thu nhập trung bình năm khoảng 88.770 USD. Hacker mũ trắng được cấp chứng chỉ - Thu nhập ước tính hàng năm: 77.331 USD

Lĩnh vực công nghệ và an ninh mạng luôn đầy những công việc lương cao. Hacker mũ trắng được cấp chứng chỉ là những người chuyên can thiệp vào thâm nhập vào hệ thống máy tính của người khác với mục đích tốt. Đây là công việc ít người từng nghe tới nhưng lại có thu nhập khá tốt. Họ có mặt trong hầu như mọi lĩnh vực, được thuê để thâm nhập vào các máy tính và hệ thống để tìm ra lỗi. Nếm thử kem - Thu nhập ước tính hàng năm: 40.000 - 100.000 USD

Không phải ai cũng biết rằng có những người được trả số tiền lớn chỉ để ăn thử kem trước khi sản phẩm đó được đưa ra thị trường. Những người làm công việc này có thể được gọi bằng những cái tên khác như chuyên gia vị giác, nhà khoa học thực phẩm hay chuyên gia hương vị. Họ phải nếm thử các mẫu kem với các tiêu chí đánh giá về hình thức, mùi, vị và kết cấu của kem. Thợ lặn vớt bóng golf - Thu nhập ước tính hàng năm: lên tới 150.000 USD (làm toàn thời gian)

Theo CNN, một thợ lặn vớt bóng golf toàn thời gian có thể được trả tới 150.000 USD một năm. Thông thường, tại Mỹ, họ có thể vớt được 5.000 quả bóng trong một lần lặn và bán lại chúng cho các sân golf với giá 75 cent/quả. Bác sĩ chuyên trị bệnh hậu môn - Thu nhập ước tính hàng năm: 298.002 USD

Không nhiều người biết rằng có cả những bác sĩ chuyên trị bệnh liên quan tới hậu môn. Đôi khi, họ cũng thực hiện những cuộc tiểu phẫu nhỏ ở hậu môn của người bệnh. Đây là một trong những công việc được trả lương cao nhất ngành y tại Mỹ. Tư vấn chuyển nhà toàn cầu - Thu nhập ước tính hàng năm: 69.926 USD

Hầu hết mọi người chưa từng nghe đến chức danh này. Họ là người tư vấn cho những người lao động khi phải chuyển chỗ ở theo yêu cầu của công việc, giúp ổn định cuộc sống ở khắp các bang tại Mỹ hay thậm chí trên toàn thế giới. Để làm công việc này, họ phải hợp tác chặt chẽ với bộ phận nhân sự của công ty và các nhà cung cấp bên ngoài. Chuyên gia trị liệu bằng phương pháp Ayurveda Ấn Độ (khoa học của sự sống) - Thu nhập ước tính hàng năm: 74.530 USD

Đây là phương thức y học cổ truyền được phát triển tại Ấn Độ từ 5.000 năm trước nhắm tới sự cân bằng giữa cơ thể, trí óc và tinh thần. Những chuyên gia trị liệu theo phương thức này là người đánh giá và giám sát toàn bộ quá trình ăn uống và luyện tập của một người và đưa ra lời khuyên thay đổi khi cần thiết. Chuyên gia tư vấn đạo đức y học - Thu nhập ước tính hàng năm: 73.167 USD

Trong y học có rất nhiều vấn đề gây tranh cãi và công việc của một chuyên gia tư vấn đạo đức y học là giúp các bên liên quan đưa ra quyết định. Họ giúp đỡ các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình họ giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra trong quá trình điều trị bệnh. Họ đưa ra những hướng dẫn về mặt đạo đức và pháp lý, xem xét các vấn đề ở góc độ khách quan, không định kiến.

