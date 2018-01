Nhân viên ngân hàng nào được hưởng lương “khủng” nhất 2017?

1. Vietcombank

Báo cáo tài chính quý IV/2017 của ngân hàng Vietcombank cho thấy, đây là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận với hơn 11.300 tỷ đồng trước thuế và sau thuế trên 9.100 tỷ đồng. Vì thế, ngân hàng này "mạnh tay" chi lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. Tính bình quân năm 2017, thu nhập của nhân viên Vietcombank đạt mức 32,3 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 22% so với năm 2016. Ảnh: btc.edu.vn. 2. Techcombank

Tại Techcombank, trong quý I/2017, ngân hàng cho biết đã chi trả thu nhập bình quân cán bộ nhân viên 27 triệu đồng/tháng, trong đó lương bình quân là 18 triệu đồng/tháng, vươn lên là ngân hàng chi trả lương cao thứ 2 hệ thống. Ảnh: btc.edu.vn. 3 . MBBank

Năm 2017, MBBank thu về tới 5.355 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 44%, thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng thêm 5 triệu đồng, lên mức 26 triệu/tháng. Ảnh: Vietnam Bankers. 4. VPBank

Theo số liệu cung cấp trong BCTC riêng lẻ của VPBank, trong quý I/2017 ngân hàng chi lương và phụ cấp là gần 700 tỷ đồng, tính ra trung bình lương cả sếp và nhân viên ngân hàng mỗi tháng đã nhận 25,3 triệu đồng/người, tăng gần gấp đôi cùng kỳ (13,8 triệu đồng). 5. BIDV

Lũy kế cả năm 2017, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt khoảng 8.800 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước và đây được xem là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của BIDV. Theo đó, lương nhân viên ngân hàng tăng từ hơn 21 triệu đồng lên 24 triệu đồng/tháng. Ảnh: Infornet. 6. TPBank

Theo số liệu bình quân ngân hàng cung cấp, thu nhập tháng của mỗi cán bộ, công nhân viên trung bình là 18,56 triệu đồng, tăng gần 3 triệu/tháng so với năm trước đó. Ảnh: ub.com.vn. 7. VietinBank

Tương tự, nhân viên của VietinBank trong 9 tháng đầu năm 2017 đã được nhà băng này chi trả mức thu nhập lên tới 27,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 3,4 triệu đồng/tháng so với 2016. Ảnh: tieudungplus.vn. 8. VIB

Thống kê từ báo cáo tài chính quý IV/2017 của ngân hàng VIB cho thấy mức lương của nhân viên ngân hàng này bình quân 20,3 triệu đồng. Ảnh: 24H. 9. Sacombank

Theo công bố báo cáo tài chính quý III/2017, với quỹ lương 2.612 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và 18.444 nhân viên, bình quân, mỗi nhân viên Sacombank nhận mức lương 15,7 triệu đồng/tháng, tăng 16% so với năm 2016. Ảnh: UB Academy. 10. BacA Bank

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017, tại thời điểm cuối quý, BacA Bank có 1.518 người lao động. Với mức chi lương và phụ cấp đạt 107,5 tỷ đồng, trung bình, mỗi nhân viên BacA Bank nhận 70,8 triệu đồng/người/6 tháng, tương ứng 11,8 triệu đồng/người/tháng, giảm 4 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Internet.

