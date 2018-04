Người Nhật trồng dưa lưới đắt bằng cả xe hơi thế nào?

Dưa lưới Yubari Nhật Bản được ví như Kobe trong giới thịt bò. Ảnh: Kanen. Đây là giống dưa nổi tiếng của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Seeds Gallery. Mỗi trái dưa Yubari thường có giá từ 200 USD đến 10.000 USD. Ảnh: Food and Wine. Đặc biệt, giữa năm 2013, hai trái dưa Yubari được bán đấu giá với mức gần 16.000 USD. Ảnh: Yubari King. Yubari King có hương vị thơm ngon đặc biệt do được lai tạo giữa hai giống dưa đỏ thượng hạng. Ảnh: Yubari-resort. Để có vị ngon đặc biệt, dưa Yubari phải trải qua quy trình gieo trồng khắt khe. Ảnh: Yubari-resort. Chúng được trồng ở vùng Yubari. Tháng 2 hàng năm, người dân bắt đầu gieo hạt trong nhà kính. Ảnh: Cropnet. Đất trồng dưa lưới Yubari có thành phần đặc biệt là tro bụi núi lửa. Các khoáng chất trong tro núi lửa có tác dụng như một loại phân bón, cung cấp lượng lớn dinh dưỡng cần thiết cho dưa lưới kết quả ngọt. Ảnh: Yubari-resort. Quá trình chăm sóc dưa Yubari phải đảm bảo đúng kỹ thuật, tỉ mỉ từng cây một. Ảnh: Yubari-resort. Hoa dưa Yubari có màu vàng, thu hút nhiều ong đến lấy mật. Ảnh: Yubari-resort. Trái dưa khi còn non. Ảnh: Yubari-resort. Dưa vàng Yubari đạt chuẩn phải có hình tròn đều, vân vỏ rõ và mịn. Ruột bên trong có màu vàng cam, vị ngọt mát khác biệt. Ảnh: Yubari-resort. Dưa Yubari bắt đầu thu hoạch từ háng 5 cho đến đầu thu. Mỗi năm thị trấn nhỏ này chỉ sản xuất được một số lượng dưa nhỏ. Ảnh: Japan. Sau khi thu hoạch, dưa được chuyển tới hợp tác xã để kiểm tra chất lượng. Quả đạt yêu cầu sẽ đóng thùng gỗ, lót xốp và vận chuyển bằng đường hàng không để đến tay người dùng sau 2-3 ngày. Ảnh: Sixthseal. Video: Tại sao dưa lưới Nhật Bản có giá đắt bằng chiếc xe hơi? Nguồn: Home & Garden.

Dưa lưới Yubari Nhật Bản được ví như Kobe trong giới thịt bò. Ảnh: Kanen. Đây là giống dưa nổi tiếng của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Seeds Gallery. Mỗi trái dưa Yubari thường có giá từ 200 USD đến 10.000 USD. Ảnh: Food and Wine. Đặc biệt, giữa năm 2013, hai trái dưa Yubari được bán đấu giá với mức gần 16.000 USD. Ảnh: Yubari King. Yubari King có hương vị thơm ngon đặc biệt do được lai tạo giữa hai giống dưa đỏ thượng hạng. Ảnh: Yubari-resort. Để có vị ngon đặc biệt, dưa Yubari phải trải qua quy trình gieo trồng khắt khe. Ảnh: Yubari-resort. Chúng được trồng ở vùng Yubari. Tháng 2 hàng năm, người dân bắt đầu gieo hạt trong nhà kính. Ảnh: Cropnet. Đất trồng dưa lưới Yubari có thành phần đặc biệt là tro bụi núi lửa. Các khoáng chất trong tro núi lửa có tác dụng như một loại phân bón, cung cấp lượng lớn dinh dưỡng cần thiết cho dưa lưới kết quả ngọt. Ảnh: Yubari-resort. Quá trình chăm sóc dưa Yubari phải đảm bảo đúng kỹ thuật, tỉ mỉ từng cây một. Ảnh: Yubari-resort. Hoa dưa Yubari có màu vàng, thu hút nhiều ong đến lấy mật. Ảnh: Yubari-resort. Trái dưa khi còn non. Ảnh: Yubari-resort. Dưa vàng Yubari đạt chuẩn phải có hình tròn đều, vân vỏ rõ và mịn. Ruột bên trong có màu vàng cam, vị ngọt mát khác biệt. Ảnh: Yubari-resort. Dưa Yubari bắt đầu thu hoạch từ háng 5 cho đến đầu thu. Mỗi năm thị trấn nhỏ này chỉ sản xuất được một số lượng dưa nhỏ. Ảnh: Japan. Sau khi thu hoạch, dưa được chuyển tới hợp tác xã để kiểm tra chất lượng. Quả đạt yêu cầu sẽ đóng thùng gỗ, lót xốp và vận chuyển bằng đường hàng không để đến tay người dùng sau 2-3 ngày. Ảnh: Sixthseal. Video: Tại sao dưa lưới Nhật Bản có giá đắt bằng chiếc xe hơi? Nguồn: Home & Garden.