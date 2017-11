Phục lăn những vườn dưa lưới bạc tỷ của các hotboy Việt

Thi đại học không đậu, chàng thanh niên trẻ tuổi Lê Văn Vượng (thôn Thủy Tú 2, xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị) quyết định lên đường nhập ngũ. Ảnh: Dân Việt. Hoàn thành 3 năm lính nghĩa vụ, chàng thanh niên 9X tập trung vào lĩnh vực trồng trọt, làm giàu trên chính quê hương. Không có vốn, Vượng kêu gọi 14 thành viên khác cùng thành lập HTX Trường Sơn để hợp tác trồng trọt. Ảnh: Dân Việt. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đầu tiên tại Vĩnh Linh của chàng thanh niên trẻ tuổi bắt đầu từ tháng 7/2017. Với diện tích hơn 2.000m2, Vượng đã đầu tư số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Đến nay, những quả dưa lưới trọng lượng 1,5 kg sắp thu hoạch, bán với giá 40-50.000 đồng/kg, hứa hẹn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Dân Việt. Cũng có niềm đam mê với trồng trọt, chàng trai trẻ Đào Minh Tân (1987), xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã thành công với mô hình phát triển kinh tế trồng dưa lưới công nghệ cao. Đầu tư 300 triệu đồng, sau 65-70 ngày, vụ đầu tiên Tân thu lãi 45 triệu đồng. Ảnh: Báo Bình Phước. Thay vì tìm việc làm ở các doanh nghiệp, anh Hoàng Văn Hướng (xóm 7, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) quyết định làm giàu bằng mô hình trồng dưa lưới Malaysia. Ảnh: Báo Nghệ An. Đầu tư hơn 500 triệu đồng làm nhà lưới khép kín 1.000 m2, vườn dưa lưới của anh Hướng có 3.000 gốc, cho thu hoạch gần 4 tấn quả. Ảnh: Báo Nghệ An. Với giá bán 45.000 - 50.000 đồng/kg, trừ mọi chi phí, chủ vườn lãi khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Hội nông dân. Khát vọng làm kinh tế bằng chính kiến thức chuyên môn đã học đã thôi thúc anh Lê Anh Đức (Bình Long, Bình Phước) đầu tư trồng dưa lưới trong nhà màng khép kín. Sau gần 70 ngày chăm sóc, vụ đầu tiên cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn, lãi gần 60 triệu đồng. Ảnh: Báo Bình Phước. Bằng niềm đam mê bất tận với nông nghiệp sạch, sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, 3 chàng trai 8X ở Cần Thơ đã trồng một vườn dưa lưới trong nhà kính theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Ảnh: Dân Việt. Đây được xem là vườn dưa lưới ứng dụng công nghệ cao lần đầu tiên có mặt tại TP Cần Thơ. Ảnh: Trangtraiviet. Với diện tích nhà kính 350 m2, các chàng trai trồng giống dưa lưới Hà Lan hơn 1.000 cây, phát triển tốt, cho 1.000 trái, bán lẻ tại vườn 60.000 -70.000 đồng/kg. Ảnh: NNVN. Dưa lưới có lúc không có đủ hàng để bán, chủ vườn không làm sai quy trình kỹ thuật theo hướng an toàn đã đặt ra ngay từ đầu. Ảnh: Trangtraiviet.

