Ngắm vườn "bưởi thúng" giá bạc triệu/quả ở miền Tây

Khác với các giống bưởi thường, giống bưởi to bằng cái thúng ở Mỹ Tho, Tiền Giang chỉ cho thu hoạch một lần vào dịp Tết. Ảnh: Tuổi trẻ. Trái to, bụng tròn như cái thúng nên giống bưởi này được gọi là bưởi thúng. Ảnh: Vietq. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên đán là khách hàng lại đến tận vườn để đặt mua bưởi thúng với giá 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/trái. Ảnh: VOV. Nếu như bưởi thường chỉ nặng trên dưới một kg thì bưởi thúng nặng từ 4 - 6kg. Ảnh: VOV. Giá bưởi thúng cao ngất ngưởng còn bởi giống này rất khó trồng, nhất là phải xử lý cây ra trái đúng dịp Tết mới có giá cao. Ảnh: TTXVN. Không chỉ kén đất, việc chăm sóc nó cũng khá kỳ công. Từ tháng 4 âm lịch, người trồng bưởi thúng phải dùng tấm bạt nhựa đậy gốc và ngưng tưới nước. Ảnh: Sbtn. Một tháng sau, bỏ bạt nhựa, người dân phải kỳ công rửa cành, tưới nước và bón phân. Ảnh: Youtube. Nếu chăm sóc tốt, bưởi thúng cho ra trái vào tháng 5. Ảnh: Dailymotion. Khi trái đạt kích thước tối đa, nhà vườn còn dùng dây buộc chặt cuống trái vào cành, thân để mưa gió không làm rụng trái. Ảnh: Cantho. Mỗi gốc bưởi có từ 7 - 10 quả. Khi bưởi chín, ngả màu vàng rất đẹp. Ruột bưởi màu đỏ, múi to nhưng có vị chua hơn các loại bưởi khác. Ảnh: Lao động. Video: Tiền Giang nông dân trúng mùa bưởi thúng chưng Tết. Nguồn: Canthotv

