Đã mắt ngắm bưởi cảnh đắt đỏ đổ bộ Hà Nội

Gần đến Tết, thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp, sôi động. Nhà vườn từ nhiều nơi như Hoài Đức, Diễn (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên)... bắt đầu đổ về Hà Nội, trưng những loại cây cảnh độc đáo nhất dịp Tết 2018. Trên các con phố như Trần Thái Tông, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám... những chậu bưởi cảnh vàng óng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Theo nhiều nhà vườn, cây bưởi cảnh mới được chuyển đến Thủ đô trong vài ngày gần đây để phục vụ cho nhu cầu sắm cây cảnh Tết của người dân. So với những loại cây cảnh chơi Tết khác được bày bán trên đường phố Hà Nội, các chậu bưởi cảnh nổi bật nhờ dáng cây uốn lượn đẹp mắt, quả sai trĩu cành. Ngoài ra, do được ghép từ giống bưởi Diễn nên bưởi cảnh có mùi thơm khá dễ chịu. Trong khi vận chuyển từ nhà vườn, chủ các cây bưởi cảnh phải bọc bưởi cẩn thận bằng nilon hoặc băng dính để quả không bị rụng, trầy xước. Các cành bưởi đều được chằng buộc cẩn thận để vận chuyển từ vườn ra phố. Một số cây vẫn còn nguyên các mối buộc khi uốn cành, uốn tán. Cầu kỳ trong khâu chăm sóc, vận chuyển, vì thế, bưởi cảnh có giá bán không hề "mềm", thậm chí được mệnh danh là bưởi cảnh đại gia, bưởi cảnh sang chảnh. Khảo sát thị trường, giá bưởi cảnh chơi Tết dao động từ 20 - 40 triệu đồng. Theo anh Tùng (chủ vườn bưởi cảnh trên đường Trần Thái Tông - Hà Nội): "Giá bán bưởi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi đời của cây, dáng và thế cây độc lạ. Ngoài ra, số lượng quả bưởi trên cây cũng là yếu tố quyết định mức giá bưởi cảnh cao hay thấp". Ông Kim Thắng (Chủ vườn bưởi trên đường Lạc Long Quân) chia sẻ: "Những gốc bưởi có tuổi đời trên 30 năm thì được bán đắt hơn, từ 30 - 40 triệu đồng, còn lại trung bình gốc có tuổi đời từ 20 năm trở lên, mức giá dao động từ 20 triệu đồng trở lên". Để bưởi đậu quả đẹp đúng dịp Tết, cây sai quả, nhà vườn phải ghép bưởi từ khoảng tháng 2 đến tháng 4, khi trái đã lớn nhất định. Ghép nhiều là thế nhưng tỉ lệ quả còn lại trên cây không nhiều, chỉ khoảng 60% so với số ghép ban đầu - ông Thắng cho hay. Cầu kỳ tạo dáng, chăm sóc, ghép trái, để thành phẩm một chậu bưởi cảnh, các nhà vườn chia sẻ rằng họ còn cần phải rất chú ý đến thời tiết. "Tháng 7, tháng 8 năm nay mưa nhiều hơn mọi năm, nên bưởi ghép vườn nhà tôi rụng khá nhiều. Làm nghề này, kinh nghiệm một phần nhưng cũng phải nhờ trời đất có thuận hòa không" - Ông Kim Thắng tâm sự. Đa phần bưởi cảnh bày bán trên phố Hà Nội đều là bưởi Diễn. Theo những chủ vựa bưởi, bưởi Diễn có mùi thơm dễ chịu, lá nhỏ, xanh đều nên thích hợp làm cảnh hơn các loại khác. Hiện tại, nhiều người dân Thủ đô đã xuống phố lựa bưởi cảnh chơi Tết. Đa phần khách hàng vẫn muốn chọn những cây bưởi cảnh thế đẹp. Ngoài ra, quất bình hình chú chó - linh vật của năm Mậu Tuất 2018 cũng là loại cây cảnh đặc biệt được các nhà vườn tung ra thị trường năm nay. Giá của loại cảnh này dao động từ 2,5 triệu đồng/chậu. Các loại hồng cổ Sapa, Bạch Vân Khôi... có giá khá "chát" nhưng vẫn được nhiều khách Hà Nội tìm mua.

Gần đến Tết, thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp, sôi động. Nhà vườn từ nhiều nơi như Hoài Đức, Diễn (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên)... bắt đầu đổ về Hà Nội, trưng những loại cây cảnh độc đáo nhất dịp Tết 2018. Trên các con phố như Trần Thái Tông, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám... những chậu bưởi cảnh vàng óng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Theo nhiều nhà vườn, cây bưởi cảnh mới được chuyển đến Thủ đô trong vài ngày gần đây để phục vụ cho nhu cầu sắm cây cảnh Tết của người dân. So với những loại cây cảnh chơi Tết khác được bày bán trên đường phố Hà Nội, các chậu bưởi cảnh nổi bật nhờ dáng cây uốn lượn đẹp mắt, quả sai trĩu cành. Ngoài ra, do được ghép từ giống bưởi Diễn nên bưởi cảnh có mùi thơm khá dễ chịu. Trong khi vận chuyển từ nhà vườn, chủ các cây bưởi cảnh phải bọc bưởi cẩn thận bằng nilon hoặc băng dính để quả không bị rụng, trầy xước. Các cành bưởi đều được chằng buộc cẩn thận để vận chuyển từ vườn ra phố. Một số cây vẫn còn nguyên các mối buộc khi uốn cành, uốn tán. Cầu kỳ trong khâu chăm sóc, vận chuyển, vì thế, bưởi cảnh có giá bán không hề "mềm", thậm chí được mệnh danh là bưởi cảnh đại gia, bưởi cảnh sang chảnh. Khảo sát thị trường, giá bưởi cảnh chơi Tết dao động từ 20 - 40 triệu đồng. Theo anh Tùng (chủ vườn bưởi cảnh trên đường Trần Thái Tông - Hà Nội): "Giá bán bưởi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi đời của cây, dáng và thế cây độc lạ. Ngoài ra, số lượng quả bưởi trên cây cũng là yếu tố quyết định mức giá bưởi cảnh cao hay thấp". Ông Kim Thắng (Chủ vườn bưởi trên đường Lạc Long Quân) chia sẻ: "Những gốc bưởi có tuổi đời trên 30 năm thì được bán đắt hơn, từ 30 - 40 triệu đồng, còn lại trung bình gốc có tuổi đời từ 20 năm trở lên, mức giá dao động từ 20 triệu đồng trở lên". Để bưởi đậu quả đẹp đúng dịp Tết, cây sai quả, nhà vườn phải ghép bưởi từ khoảng tháng 2 đến tháng 4, khi trái đã lớn nhất định. Ghép nhiều là thế nhưng tỉ lệ quả còn lại trên cây không nhiều, chỉ khoảng 60% so với số ghép ban đầu - ông Thắng cho hay. Cầu kỳ tạo dáng, chăm sóc, ghép trái, để thành phẩm một chậu bưởi cảnh, các nhà vườn chia sẻ rằng họ còn cần phải rất chú ý đến thời tiết. "Tháng 7, tháng 8 năm nay mưa nhiều hơn mọi năm, nên bưởi ghép vườn nhà tôi rụng khá nhiều. Làm nghề này, kinh nghiệm một phần nhưng cũng phải nhờ trời đất có thuận hòa không" - Ông Kim Thắng tâm sự. Đa phần bưởi cảnh bày bán trên phố Hà Nội đều là bưởi Diễn. Theo những chủ vựa bưởi, bưởi Diễn có mùi thơm dễ chịu, lá nhỏ, xanh đều nên thích hợp làm cảnh hơn các loại khác. Hiện tại, nhiều người dân Thủ đô đã xuống phố lựa bưởi cảnh chơi Tết. Đa phần khách hàng vẫn muốn chọn những cây bưởi cảnh thế đẹp. Ngoài ra, quất bình hình chú chó - linh vật của năm Mậu Tuất 2018 cũng là loại cây cảnh đặc biệt được các nhà vườn tung ra thị trường năm nay. Giá của loại cảnh này dao động từ 2,5 triệu đồng/chậu. Các loại hồng cổ Sapa, Bạch Vân Khôi... có giá khá "chát" nhưng vẫn được nhiều khách Hà Nội tìm mua.