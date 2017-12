Lãnh đạo nhận quà 20 tỷ: Mua biệt thự để dành, cho 2 con du học

Ông trùm BĐS Đà Nẵng “Vũ nhôm”



Đại gia Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975) vốn rất nổi tiếng, có vai trò quan trọng trong hàng loạt công ty như: công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng, công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, công ty I.V.C, công ty CP Nova Bắc Nam 79 ở TP.HCM,... với nhiều dự án khủng, nhà đất công trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Trong 31 nhà, đất công sản mà Bộ Công an đang điều tra, phần lớn dính đến cái tên Vũ “nhôm”. Những nhà, đất công sản này tọa lạc tại các vị trí đất vàng, có nhiều dấu hiệu sai phạm, mua - bán bất thường, gây thất thoát cho nhà nước như: mua giá rẻ, bán giá cao...

Theo kết luận của cơ quan chức năng, hóa đơn thể hiện doanh nghiệp đã tặng chiếc xe Toyota Avalon, có giá thị trường 2 tỷ đồng cho Thành ủy Đà Nẵng (ông Xuân Anh là người thường sử dụng) là công ty Minh Hưng Phát, nơi ông Vũ “nhôm” có đến 80% cổ phần.

Cựu TGĐ Dầu khí Phùng Đình Thực Không lâu sau khi ông Thăng bị bắt, ông Phùng Đình Thực cũng đã bị khởi tố vào ngày 19/12/2017. Dưới thời ông Đinh La Thăng làm Chủ tịch PVN, ông Phùng Đình Thực nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc (từ tháng 5/2006). Tháng 4/2009, trên cơ sở phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ, ông Đinh La Thăng đã ký quyết định để ông Thực giữ chức Tổng giám đốc PVN. Đến khi ông Đinh La Thăng được Quốc hội cử làm Bộ trưởng Bộ GTVT, tháng 9/2011, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phùng Đình Thực, giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn PVN. Năm 2014, ông Thực nghỉ hưu. Cả ông Phùng Đình Thực và ông Đinh La Thăng cùng bị khởi tố vì có liên quan đến các sai phạm tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC) làm tổng thầu.

Bốn đời Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí vướng vòng lao lý

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 đời sếp lớn là chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là các ông Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh. Sai phạm của 4 cựu lãnh đạo ngành dầu khí này đều khởi nguồn từ thời ông Đinh La Thăng.

Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực .

Ngày 29/9/2017, Nguyễn Xuân Sơn bị tòa án sơ thẩm tuyên án Tử hình về tội tham ô tài sản. Trước khi bị bắt, Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PetroVietnam vào tháng 7/2014, thay cho ông Phùng Đình Thực nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, cựu Chủ tịch PVN bị khởi tố và bắt giam cùng ngày với ông Đinh La Thăng (ngày 8/12) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kế toán PVN và túi quà tiền tỷ

Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh, lần đầu tiên khi Nguyễn Xuân Sơn đến phòng Quỳnh đưa quà, Quỳnh không biết bên trong có tiền cho đến khi mở ra xem thì phát hiện bên trong có bọc tiền trị giá 500 triệu đồng.

Và cứ đều đặn trong một thời gian dài, Nguyễn Xuân Sơn đã đến 10 lần biếu quà cho Quỳnh với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra làm rõ, trong giai đoạn từ năm 2009 -2013, tổng số tiền Ninh Văn Quỳnh nhận của Nguyễn Xuân Sơn là 20 tỷ đồng.

Ninh Văn Quỳnh khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt 20 tỉ đồng vào việc cho 2 con trai đi du học tại nước Anh và Mỹ trong thời gian 2012-2016 với số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỳnh sử dụng số tiền trên gửi vào sổ tiết kiệm tại một số ngân hàng; mua biệt thự, xe ô tô, mua căn hộ tại TPHCM; đầu tư chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Lộ tài sản khồng lồ của Trầm Bê

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố tổ chức bán đấu giá 3 tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An.

Do một phần quyền sử dụng đất của 3 cụm tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An hiện đã được Sacombank bán nợ cho VAMC xen kẽ các cụm cho chung từng lần bán nên một trong các tài sản trên chỉ được chào giá thành công khi hai tài sản còn lại đều phải được chào giá thành công tại cùng thời điểm chào giá nêu trên.

Khối tài sản gần 10.000 tỷ đồng này phải được thanh lý trong cùng một lần đấu giá. Đây có thể coi là khó khăn lớn nhất trong phương án xử lý nợ của Sacombank lần này.

