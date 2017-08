Không đảm bảo ATVSTP, Nhà hàng Lương Sơn Quán bị dừng hoạt động

Sau khi Phapluatplus.vn phản ánh hàng loạt sai phạm của nhà hàng Lương Sơn Quán có địa chỉ tại 173 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội).



Cục an toàn thực phẩm chỉ đạo Chi cục ATVSTP Hà Nội tiến hành kiểm tra bước đầu phát hiện những sai phạm của cơ sở kinh doanh trên.

Cụ thể những sai phạm như sau: Nhà hàng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Chưa xuất trình giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của 4/6 nhân viên; Chưa xuất trình được hoá đơn mua các loại thực phẩm.

Giấy khám sức khoẻ của 10 nhân viên đã hết hiệu lực và không có biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại, phòng khách ăn không đảm bảo an toàn, vệ sinh (tường, trần, nền đất, tất cả các phòng ăn của khách không kín hoá, ảnh hưởng bụi bẩn và môi trường xung quanh).

Báo cáo của Chi cục ATVSTP Hà Nội lên Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà hàng Lương Sơn Quán dừng hoạt động kinh doanh ăn uống để khắc phục các tồn tại và hoàn thiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Chi Cục ATVSTP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hộ kinh doanh Lương Sơn Quán 12.750.000 đồng.

Trước đó Theo quyết định xử phạt hành chính của quận Đống Đa nêu rõ: “Nhà hàng Lương Sơn Quán đã vi phạm hành chính khi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điểm C, khoản 2, Điều 24 của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm”.

Quyết định xử phạt nhà hàng Lương Sơn Quán do UBND quận Đống Đa ban hành nhưng nhà hàng Lương Sơn Quán có địa chỉ tại 173 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) vẫn vi phạm "thách thức" chính quyền nơi đây.

Cũng theo quyết định này thì nhà hàng Lương Sơn Quán bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, phạt tiền 4.000.000 đồng.

Trong công văn này cũng nêu hộ kinh doanh Lương Sơn Quán phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu không chấp hành sẽ bị thi hành cưỡng chế".

Nhưng không hiểu tại sao từ đó đến nay hộ kinh doanh này vẫn “ngang nhiên” mắc lỗi vi phạm đó mà không có sự kiểm tra, xử lý kịp thời của các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý nhà nước.

Mẹt đựng đồ ăn của nhà hàng này được các chú chuột ghé thăm, liếm láp tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho khách hàng.

Ngày 31/7 Trung tâm Y tế quận đã phối hợp cùng UBND phường Láng Hạ đến kiểm tra đột xuất và đã có nhắc nhở nhà hàng. Phóng viên Pháp Luật Plus đã trao đổi với bà Trịnh Thị Thanh Thủy - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa được bà Thủy cho hay: “Phản ánh của người dân về nhà hàng Lương Sơn Quán thì phía Trung tâm Y tế đã có đợt xuống kiểm tra, đã phun hóa chất diệt muỗi và cũng đã nhắc nhở nhà hàng”.

Gần đây nhất theo phản ánh của nhân dân quanh khu vực nhà hàng Lương Sơn Quán có địa chỉ tại 173 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa luôn lo lắng nhà hàng Lương Sơn Quán “bẩn thỉu” nhiều cây và khu đọng nước sẽ là ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát ở đây.

Cảnh nước đọng bẩn thỉu tịa nhà hàng Lương Sơn Quán địa chỉ tại 173 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa mà Phapluatplus đã phản ánh.

Không hiểu sao, trước hàng loạt các sai phạm trong một thời gian dài như vậy nhưng nhà hàng Lương Sơn Quán địa chỉ tại 173 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa vẫn ngang nhiên tồn tại, sai phạm như đang “thách thức” cơ quan chức năng TP Hà Nội, UBND quận Đống Đa.