Khám phá khu chợ kỳ lạ, kim cương bán đầy rẫy ngay lề đường

Không phải vùng đất sở hữu mỏ kim cương nhưng thành phố Surat (Ấn Độ) lại nơi chế tác kim cương số một thế giới. Ảnh: The Diamond Loupe. Nghề chế tác kim cương bắt đầu nở rộ tại thành phố Surat, phía tây Ấn Độ vào những năm 70 của thế kỷ 20. Ảnh: Diamondbhai. Khu chợ Mahidharpura được gọi là "con đường kim cương" của Surat. Ảnh: Spiegel. Hai bên đường có rất nhiều gian hàng bày bán kim cương thô và kim cương đã tinh chế. Ảnh: Times of India. Người mua, người bán trao tay những viên kim cương ngay trên đường phố, từ những viên bé xíu tới những viên to, sáng lóa. Ảnh: CNN. Nếu không hiểu rõ về kim cương, nhiều người không tin kim cương thật lại bày bán phổ biến và tràn lan như ở Mahidharpura. Ảnh: Businesstraveller. Mỗi buổi sáng, hàng nghìn người kéo về chợ để buôn bán, chế tác kim cương. Ảnh: Indiatvnews. Ở Surat có rất nhiều xưởng đánh bóng kim cương. Sau khi nhận kim cương thô, người thợ mài chúng bằng công cụ đơn giản để tạo góc cạnh. Ảnh: Pri. Nếu mài tốt, các góc cạnh này sẽ tạo thành lăng kính phản chiếu ánh sáng giúp kim cương trở nên lấp lánh. Ảnh: Indiatvnews. Hàng chục căn phòng chế tác kim cương như thế này nằm dọc chợ kim cương Mahidharpura ở Surat. Ảnh: Business Line. Video: Hội chợ kim cương lớn nhất thế giới tại Dubai. Nguồn: FBNC

