Hình ảnh mỏ kim cương 1.000 tỷ USD "khủng" nhất thế giới tại Zimbabwe

Khu mỏ kim cương Marange ở miền đông Zimbabwe được phát hiện vào năm 2006. Rộng hơn 60.000 ha, nó được coi là mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Sau nhiều lần đàm phán với chính phủ Zimbabwe, phóng viên của CNN mới xin được giấy phép vào bên trong mỏ kim cương này. Với trữ lượng lên tới trên 1.000 tỷ USD, mỏ kim cương Marange hiện có 4 công ty lớn khai thác. An ninh vào mỏ kim cương được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên ngoài là hàng rào dây thép gai. Lực lượng an ninh chằng thêm các đường dây điện cao thế tránh người lạ đột nhập. Camera an ninh hoạt động liên tục để đảm bảo không có bất kì viên kim cương nào bị tuồn lậu ra ngoài. Công nhân và máy móc hoạt động liên tục. Để tránh bị lấy trộm kim cương, công nhân phải đeo găng tay khi đào xới rồi thả kim cương vào đường ống chôn ngầm dưới đất. Nhân viên theo dõi chặt chẽ quá trình khai thác kim cương. Trước đây, khai thác kim cương tại mỏ khá dễ vì trữ lượng còn nhiều. Hiện tại, việc khai thác gặp nhiều khó khăn, các công ty chủ yếu phải sử dụng máy đào tiên tiến nhất. Hàng năm, mỏ Marange cung cấp cho thị trường thế giới từ 13-15% tổng số kim cương, khoảng hơn 13 triệu carat. Dù tạo ra nhiều giá trị nhưng hàng vạn công nhân làm việc tại đây phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, mà không được trả công bao nhiêu. Nguồn ảnh: CNN. Video: Mỏ kim cương khổng lồ có thể tạo lốc xoáy hút rơi trực thăng (Nguồn Tin tức 24h/Youtube)

Khu mỏ kim cương Marange ở miền đông Zimbabwe được phát hiện vào năm 2006. Rộng hơn 60.000 ha, nó được coi là mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Sau nhiều lần đàm phán với chính phủ Zimbabwe, phóng viên của CNN mới xin được giấy phép vào bên trong mỏ kim cương này. Với trữ lượng lên tới trên 1.000 tỷ USD, mỏ kim cương Marange hiện có 4 công ty lớn khai thác. An ninh vào mỏ kim cương được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên ngoài là hàng rào dây thép gai. Lực lượng an ninh chằng thêm các đường dây điện cao thế tránh người lạ đột nhập. Camera an ninh hoạt động liên tục để đảm bảo không có bất kì viên kim cương nào bị tuồn lậu ra ngoài. Công nhân và máy móc hoạt động liên tục. Để tránh bị lấy trộm kim cương, công nhân phải đeo găng tay khi đào xới rồi thả kim cương vào đường ống chôn ngầm dưới đất. Nhân viên theo dõi chặt chẽ quá trình khai thác kim cương . Trước đây, khai thác kim cương tại mỏ khá dễ vì trữ lượng còn nhiều. Hiện tại, việc khai thác gặp nhiều khó khăn, các công ty chủ yếu phải sử dụng máy đào tiên tiến nhất. Hàng năm, mỏ Marange cung cấp cho thị trường thế giới từ 13-15% tổng số kim cương, khoảng hơn 13 triệu carat. Dù tạo ra nhiều giá trị nhưng hàng vạn công nhân làm việc tại đây phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, mà không được trả công bao nhiêu. Nguồn ảnh: CNN. Video: Mỏ kim cương khổng lồ có thể tạo lốc xoáy hút rơi trực thăng (Nguồn Tin tức 24h/Youtube)