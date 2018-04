Hoang mang váng sữa Monte vón cục, có từng mảng đen

Chị Khánh Linh (ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, vào ngày 1/4, khi chị đưa 1 hộp váng sữa Monte mua trước đó được bảo quản trong tủ lạnh cho con 10 tháng tuổi ăn thì phát hiện váng sữa có nhiều điều bất thường như bị vón cục, có màu đen từng mảng.

Chị Linh tiếp tục kiểm tra những hộp váng sữa khác, dù hộp còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu móp méo, thủng nhưng vẫn có hộp xảy ra tình trạng váng sữa bị đen.

Kiểm tra kỹ thì thấy trên hộp váng sữa ghi thông tin là váng sữa Zott Monte hương vanni. NSX (ngày sản xuất): 09/10/2017 và HSD (hạn sử dụng): 17/04/2018.

Theo chị Linh, những hộp váng sữa này được chị mua tại 1 siêu thị trên địa bàn với số lượng 4 lốc (1 lốc 4 hộp). Trước đây từng có lần chị gặp tình trạng váng sữa Monte bị vón cục, có màu đen khi mua tại cửa hàng nhưng không ngờ tình trạng này lại tiếp tục xảy ra nên càng lo lắng.

“Tôi nghĩ mua ở siêu thị thì sẽ yên tâm hơn nhưng không ngờ lại xảy ra tình trạng này. Sau sự việc đó, tôi đã quyết định không cho con tiếp tục dùng váng sữa nữa vì hãi quá”, chị Linh chia sẻ.

Hộp váng sữa Monte của chị Linh xuất hiện từng mảng đen

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ chị Linh và mà nhiều khách hàng khác cũng gặp tình trạng tương tự. Trước đây, có nhiều khách hàng tại các tỉnh/thành như Quảng Ninh, Đồng Nai… đã phản ánh và lo ngại trước tình trạng váng sữa Monte bị vón cục, mốc đen, có mùi.

Ngày 10/4, bà Nguyễn Thị Thùy Trâm - Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Zott Việt Nam (Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm váng sữa Monte) - thừa nhận, những sản phẩm bị vón cục, có màu đen như khách hàng phản ánh là sản phẩm hỏng, không thể sử dụng được.

Theo bà Trâm, sau khi nhận được thông tin từ PV Báo PNVN, vào ngày 9/4, công ty đã tiến hành kiểm tra sản phẩm váng sữa Monte (NSX:09/10/2017, HSD:17/04/2018) tại kho lưu mẫu và kết quả cho thấy sản phẩm không có dấu hiệu hư hỏng, đạt yêu cầu.

Ngoài ra, tất cả các sản phẩm, trong đó có Váng sữa Monte do Công ty TNHH Zott Việt Nam phân phối, đều đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của Đức, Châu Âu và của Bộ Y tế Việt Nam. Điều này thể hiện ở các giấy tờ pháp lý của sản phẩm như: CO, Xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu, các phiếu xét nghiệm của cơ quan chức năng.