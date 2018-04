Cua hoàng đế - mạo hiểm cả tính mạng, chỉ ăn mỗi chân

Nếu phải lựa chọn ra danh sách những món hải sản đắt đỏ nhất, cua hoàng đế (có nơi gọi là huỳnh đế) chắc chắn phải có một chỗ trong đó, thậm chí nằm trên top đầu. Đã từ rất lâu rồi, những chú cua khổng lồ dài cả mét này được giới nhà giàu sẵn sàng trả giá lên tới hàng chục triệu đồng mà vẫn chẳng có hàng để bán. Cũng chẳng phải tự nhiên cua hoàng đế lại đắt như vậy. Số là muốn săn cua hoàng đế, các ngư dân phải trải qua rất nhiều gian nan, vì mùa săn cua là thời điểm biển cực kỳ lạnh và hung dữ. Cua hoàng đế trưởng thành thường sống ở những vùng nước lạnh, với nhiệt độ trung bình khoảng 3,2 - 5,5°C. Độ sâu nơi chúng ở phải lên tới 200, thậm chí là 300m. Biển lạnh, lại phải lặn sâu, rõ ràng để bắt được cua hoàng đế là rất khó khăn. Ấy là chưa kể mùa săn cua hoàng đế thường diễn ra vào tháng 10 - thời điểm các vùng biển phía Bắc trở nên cực kỳ lạnh và hung dữ, tức là nguy hiểm hơn. 80% ngư dân bắt cua thiệt mạng do bị cuốn xuống biển hoặc bị giảm nhiệt thân thể. Chuyện thương tích do va đập, tai nạn với máy móc thường xuyên xảy ra. Rủi ro và khó khăn lớn, lợi nhuận đương nhiên phải cao hơn - một bài toán tài chính đơn giản. Toàn bộ chi phí ấy được đổ xuống đầu người tiêu dùng. Thêm một lý do khác khiến cua hoàng đế đắt hơn những hải sản khác như tôm hùm, đó là vì tôm hùm có thể nuôi được, còn cua thì không. Tại sao? Vì cua lớn quá chậm - cần đến 7-10 năm để đạt kích cỡ cần thiết. Trong khoảng thời gian ấy, chi phí bỏ ra là quá lớn, nên nó được xem là bất khả thi. Vất vả là thế, loài cua này chỉ có chân và càng là ăn được. Đó là 2 bộ phận chứa nhiều thịt, thơm và ngon nhất của con cua. Thân hình của chúng thì trái lại, gần như chẳng có gì cả. Vậy là con người phải mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì 6 cái chân và 2 cái càng cua thôi. Chẳng trách giá cua hoàng đế ngày càng tăng, muốn ăn cũng chẳng có mà mua.

Nếu phải lựa chọn ra danh sách những món hải sản đắt đỏ nhất, cua hoàng đế (có nơi gọi là huỳnh đế) chắc chắn phải có một chỗ trong đó, thậm chí nằm trên top đầu. Đã từ rất lâu rồi, những chú cua khổng lồ dài cả mét này được giới nhà giàu sẵn sàng trả giá lên tới hàng chục triệu đồng mà vẫn chẳng có hàng để bán. Cũng chẳng phải tự nhiên cua hoàng đế lại đắt như vậy. Số là muốn săn cua hoàng đế, các ngư dân phải trải qua rất nhiều gian nan, vì mùa săn cua là thời điểm biển cực kỳ lạnh và hung dữ. Cua hoàng đế trưởng thành thường sống ở những vùng nước lạnh, với nhiệt độ trung bình khoảng 3,2 - 5,5°C. Độ sâu nơi chúng ở phải lên tới 200, thậm chí là 300m. Biển lạnh, lại phải lặn sâu, rõ ràng để bắt được cua hoàng đế là rất khó khăn. Ấy là chưa kể mùa săn cua hoàng đế thường diễn ra vào tháng 10 - thời điểm các vùng biển phía Bắc trở nên cực kỳ lạnh và hung dữ, tức là nguy hiểm hơn. 80% ngư dân bắt cua thiệt mạng do bị cuốn xuống biển hoặc bị giảm nhiệt thân thể. Chuyện thương tích do va đập, tai nạn với máy móc thường xuyên xảy ra. Rủi ro và khó khăn lớn, lợi nhuận đương nhiên phải cao hơn - một bài toán tài chính đơn giản. Toàn bộ chi phí ấy được đổ xuống đầu người tiêu dùng. Thêm một lý do khác khiến cua hoàng đế đắt hơn những hải sản khác như tôm hùm, đó là vì tôm hùm có thể nuôi được, còn cua thì không. Tại sao? Vì cua lớn quá chậm - cần đến 7-10 năm để đạt kích cỡ cần thiết. Trong khoảng thời gian ấy, chi phí bỏ ra là quá lớn, nên nó được xem là bất khả thi. Vất vả là thế, loài cua này chỉ có chân và càng là ăn được. Đó là 2 bộ phận chứa nhiều thịt, thơm và ngon nhất của con cua. Thân hình của chúng thì trái lại, gần như chẳng có gì cả. Vậy là con người phải mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì 6 cái chân và 2 cái càng cua thôi. Chẳng trách giá cua hoàng đế ngày càng tăng, muốn ăn cũng chẳng có mà mua.