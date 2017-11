Hải quan đang “truy” số khăn lụa Khaisilk nhập từ TQ

Liên quan đến vụ việc Khaisilk thừa bán khăn Trung Quốc, sáng ngày 31/10, ông Trần Đức Hùng - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đã chủ động rà soát số liệu đối với mặt hàng khăn lụa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối với thông tin tình hình nhập khẩu cụ thể của doanh nghiệp Khaisilk, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Luật Thống kê thì cơ quan này không thể cung cấp cụ thể.

"Khi nào có sự kết luận từ cơ quan điều tra, Hải quan sẽ chủ động cung cấp cho phóng viên" - ông Trần Đức Hùng nói.

Tổng cục Hải quan cho biết đã chủ động rà soát số liệu nhập khẩu mặt hàng khăn lụa Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Lao động.

trả lời câu hỏi về quan điểm của Chính phủ đối với vụ việc Khaisilk bán hàng có nguồn gốc Trung Quốc song lại gắn nhãn mác "Made in Vietnam" trên Zing vào ngày 30/10, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: "Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Thông tin này không tốt lắm, nhất là khi chúng ta đang có chủ trương khuyến khích phát triển doanh nghiệp và hàng hóa trong nước", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. Ông cũng cho rằng cửa hàng Khaisilk của ông Hoàng Khải bán hàng Trung Quốc dưới mác Khaisilk made in Vietnam "là làm giảm uy tín chất lượng của hàng hóa Việt Nam". Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đang giao cho Bộ Công Thương kiểm tra, xử lý vụ việc. Bộ Công Thương cũng phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập khẩu, yêu cầu cơ quan quản lý phải vào cuộc mạnh mẽ hơn. Trước đó,

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường chỉ đạo đơn vị chức năng ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự sang Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đối với cơ sở kinh doanh hàng dệt may do bà Nguyễn Thu Nga là chủ hộ kinh doanh, địa chỉ số 113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.