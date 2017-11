Cận cảnh nhiều loại quả khổng lồ xuất hiện ở Việt Nam

Giống mít siêu dài xuất xứ từ Malaysia được cho là rất hợp với đất và khí hậu Việt Nam nên người dân săn mua về trồng. Mỗi quả mít này dài đến hơn 1 mét, phải 2-3 người mới bê được. (Ảnh: Vietnamnet) Mới đây, nhiều người xôn xao về loại chuối quá tạ được trồng chủ yếu ở khu vực Bến Tre, Tiền Giang, theo đó, mỗi quả chuối khổng lồ có thể nặng tới 1kg. Giá mỗi loại quả khổng lồ này được rao bán từ 20.000 đồng vẫn đắt khách mua.

(Ảnh: Kienthuc) Giống bơ có tên BLD034 (Bơ Lâm Đồng 034) cho quả dài như quả mướp, đang được bán giá trên 100.000 đồng/kg ngay tại vườn, giúp nhiều nông dân có thu nhập tiền tỷ.(Ảnh: Vietnamnet) Giống chanh lạ (được đặt tên là chanh HG) có trái rất dài. Nếu đem so với chanh tàu bông tím thì giống này dài và to gấp 2,5-3 lần. So với trái chanh không hạt lớn nhất thì chanh này dài hơn gấp đôi.(Ảnh: Vietnamnet) Nhiều người dân tại làng Quang Tiền, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xôn xao về quả bầu “khổng lồ” dài hơn 2 mét.

(Ảnh: Vietnamnet) Gia đình anh Lữ Văn Điệp (bản Cánh, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An) được đón rất nhiều vị khách đến xem và chụp ảnh cùng giàn quả mạc tệt có quả dài hơn 2 mét trong vườn nhà. (Ảnh: Vietnanet) Quả ớt quả dài giống như đỗ đũa. Giống ớt cay này thường được dùng làm gia vị trực tiếp cho các món ăn hoặc được đem phơi khô để làm ớt bột.

(Ảnh: Vietnamnet) Lành Chánh Trạch (Mỹ Tho, Phú Mỹ, Bình Định) cũng nổi tiếng khắp nơi nhờ trồng được giống bí đao khổng lồ nặng hơn nửa tạ. (Ảnh: kietthuc) Ông Lê Hữu Phan ở phường 9 (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đã trồng thành công giống bí ngô khổng lồ, quả lớn nhất nặng tới 80kg, nhỏ nhất là 30kg.

(Ảnh: Kienthuc) Nông dân ở huyện Định Quán (Đồng Nai) trồng loại na không hạt nặng tới 1kg. Ngoài ưu điểm miễn cho người ăn khỏi phải nhằn hạt, na không hạt còn được ưa chuộng vì mùi vị ngọt thanh, thịt trắng dai.

(Ảnh: Kienthuc).

