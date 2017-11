Gia thế "khủng" người yêu tin đồn của thiếu gia Phan Thành

Trương Minh Xuân Thảo còn được gọi là Primmy Trương, sinh ngày 12/11/1992. Cô được cộng đồng đặc biệt chú ý khi bị nghi là người yêu tin đồn của thiếu gia Phan Thành. Ảnh: FB Primmy Truong. Ngoài ra, người ta Primmy Trương còn được biết đến là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình danh giá. Ảnh: FB Primmy Truong. Đồng thời là một người mẫu teen, beauty blogger nổi tiếng. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. Những thành tích mà bạn gái tin đồn của Phan Thành đạt được phải kể đến như: Top 10 Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2012, người đẹp khả ái và Người đẹp Ảnh Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2012. Ảnh: FB Primmy Truong. Hay top 15 Người mẫu Ảnh & Top 4 phần thi Trang phục Biển - Hiệp Hội Người Mẫu và Tài Năng Quốc Tế (IMTA) năm 2008 tại New York, Mỹ... cùng rất nhiều thành tích nổi trội khác. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. Cô đã từng được đào tạo về Kỹ năng Trình diễn sân khấu và xây dựng Hình Ảnh Cá Nhân tại John Robert Powers Manila (Philippines), Bangkok (Thailand) và New York (USA). Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thành tính đáng nể, Trương Minh Xuân Thảo còn là ái nữ của một gia đình giàu có. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. Mẹ của Primmy Truong là Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers - Trường Phát triển Cá Nhân & Đào tạo Tài Năng (JRP) - dành riêng cho ”hội con nhà giàu và người nổi tiếng” ở Việt Nam. Ảnh: FB Vo Thi Xuan Trang. Bà cũng là giám khảo chính Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FB Vo Thi Xuan Trang. Vào năm15 tuổi là cột mốc đầu tiên trong việc thay đổi bản thân khi mẹ của Primmy Truong vừa nhượng quyền trường phát triển cá nhân John Robert Powers về Việt Nam. Ảnh: FB Primmy Truong. Tại đây, Primmy Truong đã được học cách phát triển bản thân theo hướng tốt nhất, thông qua các lớp học về việc xây dựng hình ảnh, cách giao tiếp, và các kĩ năng cần thiết để trở nên tự tin hơn. Ảnh: FB Primmy Truong 16 tuổi Primmy Truong đi học ở Philippines, New York về các môn học trình diễn trước ống kính cũng như kĩ năng biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. 18 tuổi, Primmy Truong đi Bangkok học về xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. Chính nhờ những lần đi học và đi gặp gỡ này, Primmy Truong có cơ hội hiểu biết và học hỏi nhiều hơn từ thành công của những người đi trước và giúp xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức nhất định. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. Sau này, cô trở thành gương mặt tiêu biểu của ngôi trường, theo chân mẹ xuất hiện trong hậu trường của các cuộc thi Hoa hậu trên thế giới. Ảnh: FB Primmy Truong Cũng như bao bạn gái khác, Trương Minh Xuân Thảo cũng có những sở thích "con gái" rất riêng mà nếu ai hay theo dõi Thảo trên Instagram đều biết, đó là đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, xem phim và cũng thần tượng diễn viên như bao bạn khác. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao. Ngoài ra, Trương Minh Xuân Thảo còn thích đàn piano khi có thời gian và xem các diễn đàn, video làm đẹp để hỗ trợ kiến thức thêm cho bản thân. Ảnh: FB Truong Minh Xuan Thao.

