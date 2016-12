Chiêm ngưỡng biệt thự triệu đô của người đẹp Giáng My

Giáng My không chỉ khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì nhan sắc trẻ trung mà còn thán phục bởi khả năng kinh doanh của cô. Giáng My là một chân dài nằm trong top người đẹp Việt sở hữu tài sản tiền tỷ. Cô thường xuyên xuất hiện lộng lẫy với những bộ đồ hàng hiệu, trang sức lên đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh Ngôi sao Mới đây, hoa hậu Giáng My vừa chuyển đến ở tại một căn biệt thự sang trọng, xa hoa ở khu Thảo Điền - Quận 2, TP. HCM (Ảnh VTC News) Biệt thự của Giáng My gồm một sảnh rộng và 4 tầng lầu. Căn biệt thự này có phong cách châu Âu hiện đại, hòa hợp cả nội thất và những chi tiết nhỏ như hoa văn trên tường. (Ảnh: VietNamNet) Hoa hậu Giáng My chọn gam màu chủ đạo của căn biệt thự là màu trắng. Không gian phòng khách được người đẹp trang trí với các cửa lớn, đèn chùm rực rỡ và đàn piano. (Ảnh: Dân trí) Phòng khách nguy nga và đồ sộ này có thể tiếp được 200 vị khách. (Ảnh: Zing). Nội thất sang trọng của căn biệt thự khiến nhiều người choáng ngợp (Ảnh: VietNamNet) Toàn bộ nội thất trong căn biệt thự đều là hàng cao cấp, nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới. (Ảnh: VietNamNet) Bên trong căn biệt thự tráng lệ như cung điện của hoa hậu Đền Hùng (Ảnh VTC News) Người đẹp Đền Hùng cũng không tiếc tiền tiền thiết kế hồ bơi thư thái trong nhà để có không gian nghỉ ngơi, thư giãn. (Ảnh Dân trí) Một góc khác trong căn nhà được gia chủ khoe trên Facebook mang vẻ ấm cúng. Ảnh: FBNV Những ngày này, không khí Giáng sinh ngập tràn trong biệt thự triệu đô của Hoa hậu Giáng My. Ảnh: FBNV Tối ngày 18/12, vừa qua hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã tổ chức đêm nhạc Giáng sinh hoành tráng ngay tại dinh thự của mình. Ảnh: VietNamNet Căn biệt thự được trang trí vô cùng lộng lẫy, tráng lệ để chào đón nhiều bạn bè và người nổi tiếng đến tham dự. Ảnh: FBNV.

Giáng My không chỉ khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì nhan sắc trẻ trung mà còn thán phục bởi khả năng kinh doanh của cô. Giáng My là một chân dài nằm trong top người đẹp Việt sở hữu tài sản tiền tỷ. Cô thường xuyên xuất hiện lộng lẫy với những bộ đồ hàng hiệu, trang sức lên đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh Ngôi sao Mới đây, hoa hậu Giáng My vừa chuyển đến ở tại một căn biệt thự sang trọng, xa hoa ở khu Thảo Điền - Quận 2, TP. HCM (Ảnh VTC News) Biệt thự của Giáng My gồm một sảnh rộng và 4 tầng lầu. Căn biệt thự này có phong cách châu Âu hiện đại, hòa hợp cả nội thất và những chi tiết nhỏ như hoa văn trên tường. (Ảnh: VietNamNet) Hoa hậu Giáng My chọn gam màu chủ đạo của căn biệt thự là màu trắng. Không gian phòng khách được người đẹp trang trí với các cửa lớn, đèn chùm rực rỡ và đàn piano. (Ảnh: Dân trí) Phòng khách nguy nga và đồ sộ này có thể tiếp được 200 vị khách. (Ảnh: Zing). Nội thất sang trọng của căn biệt thự khiến nhiều người choáng ngợp (Ảnh: VietNamNet) Toàn bộ nội thất trong căn biệt thự đều là hàng cao cấp, nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới. (Ảnh: VietNamNet) Bên trong căn biệt thự tráng lệ như cung điện của hoa hậu Đền Hùng (Ảnh VTC News) Người đẹp Đền Hùng cũng không tiếc tiền tiền thiết kế hồ bơi thư thái trong nhà để có không gian nghỉ ngơi, thư giãn. (Ảnh Dân trí) Một góc khác trong căn nhà được gia chủ khoe trên Facebook mang vẻ ấm cúng. Ảnh: FBNV Những ngày này, không khí Giáng sinh ngập tràn trong biệt thự triệu đô của Hoa hậu Giáng My. Ảnh: FBNV Tối ngày 18/12, vừa qua hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã tổ chức đêm nhạc Giáng sinh hoành tráng ngay tại dinh thự của mình. Ảnh: VietNamNet Căn biệt thự được trang trí vô cùng lộng lẫy, tráng lệ để chào đón nhiều bạn bè và người nổi tiếng đến tham dự. Ảnh: FBNV.