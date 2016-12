Tiệc Giáng sinh hoành tráng tại biệt thự triệu đô của Giáng My

Tối ngày 28/12, hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã khiến hâm mộ một phen lác mắt khi khoe ảnh tổ chức đêm nhạc Giáng sinh hoành tráng ngay tại dinh thự của mình. Ảnh: FBNV. Căn biệt thự được trang trí vô cùng lộng lẫy để chào mời rất nhiều bạn bè và người nổi tiếng đến tham dự. Ảnh: FBNV. Phòng khách đồ sộ và nguy nga của nhà Hoa hậu rộng rãi có gam màu chủ đạo trắng đen. Căn phòng này rộng đến nỗi có thể tiếp được 200 khách khứa. Ảnh: Zing. Cô còn mời hẳn một dàn nhạc giao hưởng ở nước ngoài về biểu diễn phục vụ khách khứa. Ảnh: Zing. Khách đến thưởng thức âm nhạc và dùng bufflet tại một góc nhỏ của căn phòng. Ảnh: Soha. Căn nhà đã đẹp, nay được trang trí Giáng sinh lại càng nguy nga như một lâu đài. Trong nhà ngoài nhà đều lộng lẫy như nhau. Ảnh: Soha. Trước đây, đã có lần Giáng My khoe độ sang của căn nhà này trên trang cá nhân. Nó nằm ở khu Thảo Điền, quận 2, TP. HCM. Căn biệt thự có phong cách châu Âu hiện đại, hòa hợp cả nội thất và những chi tiết nhỏ như hoa văn trên tường. Ảnh: FBNV. Căn nhà được xếp vào top biệt thự hạng sang của sao Việt, có 4 tầng và 1 sảnh lớn để tổ chức tiệc ngoài trời. Nội thất trong nhà thuộc hàng sang và đắt đỏ. Ảnh: Ngoisao. Một góc khác trong căn nhà được gia chủ khoe trên Facebook mang vẻ ấm cúng. Ảnh: FBNV. Bể bơi bên ngoài rất rộng, lát đá xanh nghệ thuật và có đặt bàn trà như không gian của những khách sạn. Ảnh: Ngoisao. Giáng My đã thực hiện rất nhiều bộ ảnh trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh: FBNV.

