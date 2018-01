Chi tiết siêu dự án mới nhất "dính" thua lỗ của ngành Công thương

Tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) diễn ra tại Hà Nội vào hôm 19/1, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải của Bộ Công thương cho biết: "Số dự án tồn đọng của ngành Công thương cần giải quyết đến thời điểm này không phải là 12, mà lên con số 13 khi vừa bổ sung thêm Dự án muối mỏ kali tại Lào hiện đã dừng không triển khai".

Như vậy ngoài 4 dự án phân đạm bị đưa vào danh sách dự án thua lỗ trước đó (gồm: Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP-Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình), với việc bổ sung thêm dự án muối mỏ này, Vinachem đang có 5 dự án lỗ nghìn tỷ.

Theo báo Đấu Thầu, dự án vướng phải nhiều thủ tục phức tạp chưa lường hết được, công nghệ phức tạp, không nhiều nhà thầu và đơn vị có năng lực để đáp ứng được công tác thi công nên việc triển khai bị chậm so với kế hoạch. Đây cũng là dự án đầu tiên mà Tập đoàn thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Nửa đầu năm 2015, Vinachem đã rót 936 tỷ đồng vào Dự án và hiện đang triển khai một số gói thầu.

Với những khó khăn tại siêu dự án hơn 10.000 tỷ đồng này, Vinachem đã đề nghị Bộ Công thương có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh chính phủ cho Dự án nhằm bảo đảm vốn giải ngân cho dự án được triển khai đúng tiến độ.