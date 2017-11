Casino hay khách sạn sẽ là mỏ vàng?

Tương tự như mối quan hệ cộng sinh giữa sân golf và khách sạn, casino cũng đóng vai trò tương tự như sân golf nhưng yêu cầu vốn và diện tích đất đầu tư nhỏ hơn, do đó trở thành lựa chọn "dễ thở" hơn cho nhiều doanh nghiệp trong ngành này tại Mỹ.

Casino mang thêm khách cho khách sạn và ngược lại, khách sạn cũng mang thêm khách và giữ chân khách cho casino. Trong quá khứ, casino từng là nguồn thu chính tại các tổ hợp nghỉ dưỡng, đóng vai trò quan trọng hơn khách sạn, tuy nhiên câu chuyện đang dần thay đổi.

Casino đang ngày càng cần khách sạn

Gwenael Marcelin, một khách du lịch từ Oklahoma (Mỹ) chia sẻ trên một trang web chuyên về đặt phòng và đánh giá khách sạn về việc quá khó để tìm một khách sạn không có casino ở Las Vegas (Mỹ)

"Có những khách sạn ở Vegas rất hợp lý với gia đình tôi về giá cả cũng như phòng ở, nhưng lại có casino, việc tìm được một nơi như vậy mà không liên quan đến cờ bạc ở Vegas là quá khó", cô Marcelin chia sẻ.

Nhiều khách du lịch nhận định, quá khó để tìm một khách sạn không có casino ở Las Vegas (Mỹ). Ảnh: Bellagio.

Marcelin muốn một khách sạn không casino để phù hợp hơn cho gia đình cô, vốn có nhiều trẻ nhỏ, tuy nhiên tại Vegas, sẽ là gian nan cho một khách sạn tồn tại mà không có casino.

Tại khu trung tâm của Las Vegas, có tới 31 casino lớn và tất cả đều có khách sạn đi kèm. Mối quan hệ cộng sinh giữa casino và khách sạn là điều dễ hiểu và trong những năm gần đây, casino lại càng cần khách sạn hơn.

Theo số liệu từ RubinBrown, ngành kinh doanh trò chơi có thưởng mà tiêu biểu là casino truyền thống đang bước vào giai đoạn thoái trào. Cụ thể, báo cáo của đơn vị này cho thấy năm 2014, toàn bộ các casino tại Mỹ mang lại tổng doanh thu 65,6 tỷ USD, giảm 0,2% so với năm 2013.

Doanh thu từ ngành có truyền thống lâu đời này đang giảm một cách từ từ và năm 2014 cũng là năm đầu tiên số lượng casino tại Mỹ ghi nhận giảm. 4 casino đã đóng cửa tại bang New Jersey năm 2014, kéo theo 30.000 lao động mất đi việc làm.

Một báo cáo khác của Anderson phát hành năm 2016 phần nào làm rõ hơn nguyên nhân của xu thế này. Báo cáo của đơn vị này cho thấy 2 hình thái chi tiêu trái ngược nhau trong ngành casino - khách sạn. Với người Mỹ từ trung niên trở lên, tỷ lệ chi tiêu tại các tổ hợp khách sạn - casino là 80% cho trò chơi có thưởng, 20% cho ăn uống, giải trí và nghỉ dưỡng.

Trong khi với nhóm khách hàng trẻ (18-36 tuổi), tỷ lệ này hoàn toàn ngược lại khi nhóm này dành chỉ chi 30% cho trò chơi có thưởng và 70% cho ăn uống, giải trí và nghỉ dưỡng.

Casino và khách sạn vẫn cần nhau, nhưng nguồn thu đang dần chuyển hướng.

Trong quá khứ, rất nhiều casino tại Las Vegas tặng miễn phí phòng khách sạn cho khách tới chơi bạc. Trong những năm cực thịnh của mô hình casino, khách sạn được coi là món quà khuyến mãi, một chiêu giữ chân khách đánh bạc, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia dự đoán, trong tương lai casino sẽ phải nhường ngôi và trở thành vật trang trí của khách sạn.

Làm casino vẫn lãi, nhưng cần thay đổi

Theo The New York Times, casino cần tự thay đổi mình nếu muốn sinh lời trong giai đoạn mới. Theo nhiều thống kê, người trẻ Mỹ không còn đam mê với những loại hình cờ bạc hay máy chơi có thưởng chỉ dựa hoàn toàn vào may mắn.

Những loại máy quay thưởng ngẫu nhiên (slot machine) từng thu hút thế hệ trước đó đã không còn sức hấp dẫn với người trẻ.

Người trẻ không còn hào hứng với những hình thức đánh bạc truyền thống. Ảnh: MGM.

Theo các báo cáo thống kê, thế hệ trẻ từ 18 đến 36 tuổi tại Mỹ muốn chơi những trò chơi có thưởng dựa theo thực lực và kỹ năng chơi hơn. Đây chính là lý do khiến rất nhiều casino tại Mỹ chuyển hướng sang các trò chơi dạng này.

Nhiều chủ casino lớn tại Mỹ truyền nhau tỷ lệ vàng về doanh thu là 80% doanh thu đến từ 20% lượng khách hàng "chịu chơi" và 20% doanh thu đến từ 80% số khách hàng còn lại. Tuy nhiên khi lượng khách hàng chơi bạc lớn đang trong xu thế giảm dần, các casino đang gặp khó trong việc sinh lời lớn.

Vai trò của casino trong mối quan hệ khách sạn - casino đang giảm dần. Số liệu từ HVS chỉ ra rằng năm 2014, chỉ có 37% doanh thu từ các tổ hợp nghỉ dưỡng tại Las Vegas thực sự đến từ hoạt động đánh bạc. Con số này năm 1990 là 58%.

Điều này đồng nghĩa sau 14 năm, casino đã đánh mất vị thế so với khách sạn trong một tổ hợp nghỉ dưỡng. Cơ quan chức năng Las Vegas cũng thống kê được con số khách du lịch đến thành phố này để đánh bạc tại casino đã giảm từ 87% lượng khách năm 2006 xuồng còn 71% năm 2014.

Nhiều thống kê cũng chỉ ra rằng kinh doanh casino tại Vegas vẫn sinh lời, nhưng lợi nhuận sẽ ngày càng sụt giảm khi đại đa số khách du lịch tới thành phố này có độ tuổi dưới 50, nhóm tuổi không còn hứng thú chi "đậm tay" vào các hình thức đánh bạc truyền thống.

Mối quan hệ giữa khách sạn và casino có lẽ sẽ còn kéo dài trong tương lai, nhưng có thể thấy một điều, casino đang ngày cần yếu thế và khách sạn mới là nguồn thu chính của các tổ hợp nghỉ dưỡng.