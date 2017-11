Những con số đáng kinh ngạc về ngày Black Friday

Theo thông lệ hàng năm, cứ đến dịp lễ Tạ ơn, người dân khắp nước Mỹ lại tấp nập chuẩn bị cho ngày hội mua sắm Black Friday. Ảnh: Bloomberg. Thống kê cho thấy hàng năm có khoảng 133,7 triệu người tiêu dùng mua sắm tại các cửa hàng hoặc trực tuyến trong ngày Black Friday. Ảnh: Businessleader. Trong vòng 15 năm qua, lượng khách mua sắm trong này Black Friday tăng trung bình hàng năm 2,5% (do sự sụt giảm mạnh 4,6% năm 2008). Trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008, mức tăng trung bình hàng năm là 3,5%. Ảnh: Daily Mirror. 655,8 tỷ USD là doanh số bán hàng trong ngày Black Friday 2016, tăng 3,6% so với năm trước, trung bình mỗi khách hàng tiêu khoảng 935,58 USD. Ảnh: Thesun. 626,1 tỷ USD là doanh số bán hàng trong Ngày Thứ Sáu đen 2015. Trong đó, người Mỹ bỏ ra tới 2,72 tỷ USD trong việc mua sắm trực tuyến dịp Black Friday 2015. Ảnh: City AM. Năm 2015, cứ mỗi giây trôi qua là có khoảng 18.000 USD được chi ra trong ngày Black Friday. Ảnh: BGR. 233 triệu là số lượt người ước tính đã mua sắm trực tiếp hay qua mạng vào dịp Black Friday năm 2014. Ảnh: City AM. Ngày Black Friday 2014, Amazon bán được 5,5 triệu sản phẩm, tương đương cứ mỗi giây, Amazon đem tới khách khoảng 64 món hàng. Ảnh: Mirror. Doanh số bán hàng online trong ngày Black Friday 2014 ở Anh là 810 triệu bảng, tức là mỗi giây, khách sẽ chi khoảng 9.375 bảng. Ảnh: AP. Dự đoán, trong ngày Black Friday 2017 doanh số bán hàng đạt khoảng 682 tỷ USD, tăng 4% so với năm trước. Trung bình mỗi khách hàng chi ra khoảng 967,12 USD. Ảnh: Wasington Post. Video: Black Friday mua sắm "siêu" giảm giá (Nguồn Giác Minh/Youtube)

